نائب وزير الدفاع السعودي يوجه رسالة إلى الإمارات
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
بعث نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، رسالة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأكد عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه تربط بلاده مع حكومة وشعب الإمارات "علاقات راسخة وتاريخية، مبنية على الأخوة ووحدة المصير المشترك".
وأردف أن "علاقتنا علاقة أشقاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فأمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا".
تربطنا مع حكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة علاقات راسخة وتاريخية، مبنية على الأخوة ووحدة المصير المشترك، فعلاقتنا علاقة أشقاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فأمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا 🇸🇦🇦🇪— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 27, 2022
يأتي هذا بعدما التقى الأمير خالد بن سلمان بولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على توجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- التقيت اليوم في دولة الإمارات الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي @MohamedBinZayed، ونقلت لسموه تحيات قيادة المملكة، واستعرضنا العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي القائم بين بلدينا الشقيقين. pic.twitter.com/Tbk7Zf0zWB— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 27, 2022
وتابع ابن سلمان، أنه نقل لمحمد بن زايد خلال لقائه معه تحيات قيادة المملكة العربية السعودية، كما استعرضا العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي القائم بين بلديهما.
كما بحث الطرفان خلال لقائهما تعاونهما الإستراتيجي في جميع المجالات، خاصة مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني، وتخوض حربا في عدد من محافظات البلاد ضد القوات الحكومية المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية وتشارك الإمارات فيه بشكل فاعل.