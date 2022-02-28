https://arabic.sputniknews.com/20220228/نادي-شالكه-الألماني-لكرة-القدم--يلغي-شراكته-مع-غازبروم-الروسية-1059268561.html
نادي شالكه الألماني لكرة القدم يلغي شراكته مع "غازبروم" الروسية
نادي شالكه الألماني لكرة القدم يلغي شراكته مع "غازبروم" الروسية
أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلغاء شراكته مع شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة "غازبروم" قبل الموعد المحدد. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T12:32+0000
2022-02-28T12:32+0000
2022-02-28T12:32+0000
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وبحسب "رويترز"، أصدر نادي شالكه بيانا عبر منصة "تويتر"، قال فيه: "الإدارة ومجلس الإشراف يجرون مناقشات مع ممثلي الراعي الرئيسي الحالي، وسيتم نشر مزيد من المعلومات في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن القرار لا يؤثر على القدرات المالية للنادي المنافس حاليا في دوري الدرجة الثانية بعد الهبوط في موسم 2020-2021.وكان النادي قد صرح، يوم الخميس، إنه أزال شعار شركة غازبروم من قمصانه بعد "الغزو الروسي لأوكرانيا"، كما تحوم شكوك أيضا حول رعاية غازبروم الحالية لدوري أبطال أوروبا.فيما أعلن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في بيان، يوم الجمعة، أنه قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022 في باريس بدلا من سان بطرسبرغ الروسية عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث كان من المقرر إقامة النهائي في ملعب "غازبروم أرينا" معقل فريق زينيت المنافس في الدوري الروسي الممتاز.جدير بالذكر أنه كان قد تم الإعلان سابقا أن شركة الغاز الروسية العملاقة، التي رعت شالكه منذ 2007، ستكون من بين رعاة بطولة أوروبا المقبلة التي ستقام في 2024 في ألمانيا.
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العالم, شركة غازبروم, شالكه
نادي شالكه الألماني لكرة القدم يلغي شراكته مع "غازبروم" الروسية
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أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلغاء شراكته مع شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة "غازبروم" قبل الموعد المحدد.
وبحسب "رويترز"، أصدر نادي شالكه بيانا عبر منصة "تويتر"، قال فيه: "الإدارة ومجلس الإشراف يجرون مناقشات مع ممثلي الراعي الرئيسي الحالي، وسيتم نشر مزيد من المعلومات في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن القرار لا يؤثر على القدرات المالية للنادي المنافس حاليا في دوري الدرجة الثانية بعد الهبوط في موسم 2020-2021.
وكان النادي قد صرح، يوم الخميس، إنه أزال شعار شركة غازبروم من قمصانه بعد "الغزو الروسي لأوكرانيا"، كما تحوم شكوك أيضا حول رعاية غازبروم الحالية لدوري أبطال أوروبا.
فيما أعلن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في بيان، يوم الجمعة، أنه قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022 في باريس بدلا من سان بطرسبرغ الروسية عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث كان من المقرر إقامة النهائي في ملعب "غازبروم أرينا" معقل فريق زينيت المنافس في الدوري الروسي الممتاز.
جدير بالذكر أنه كان قد تم الإعلان سابقا أن شركة الغاز الروسية العملاقة، التي رعت شالكه منذ 2007، ستكون من بين رعاة بطولة أوروبا المقبلة التي ستقام في 2024 في ألمانيا.