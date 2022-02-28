https://arabic.sputniknews.com/20220228/نيبنزيا-العملية-في-أوكرانيا-تنفيذ-لحق-روسيا-بالدفاع-عن-النفس-بعد-تصريحات-كييف-النووية-1059282008.html
نيبنزيا: العملية في أوكرانيا تنفيذ لحق روسيا بالدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف النووية
نيبنزيا: العملية في أوكرانيا تنفيذ لحق روسيا بالدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف النووية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن العملية العسكرية الحالية في أوكرانيا هي تنفيذ لحق روسيا في الدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف بشأن... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T16:04+0000
2022-02-28T16:04+0000
2022-02-28T16:17+0000
روسيا
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وشدد نيبينزيا على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، هو بمثابة "الخط الأحمر" بالنسبة لروسيا.ونوه نيبينزيا إلى أن "روسيا لم تبدأ العمليات العسكرية في أوكرانيا، بل بدأتها كييف ضد مواطنيها، وموسكو تنهي هذه الحرب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نيبنزيا: العملية في أوكرانيا تنفيذ لحق روسيا بالدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف النووية
16:04 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 16:17 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن العملية العسكرية الحالية في أوكرانيا هي تنفيذ لحق روسيا في الدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف بشأن الأسلحة النووية.
وشدد نيبينزيا على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، هو بمثابة "الخط الأحمر" بالنسبة لروسيا.
ونوه نيبينزيا إلى أن "روسيا لم تبدأ العمليات العسكرية في أوكرانيا، بل بدأتها كييف ضد مواطنيها، وموسكو تنهي هذه الحرب".
"نشر البنية التحتية لحلف الناتو في أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى وضع روسيا والتحالف على شفا الصراع".