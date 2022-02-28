https://arabic.sputniknews.com/20220228/هونغ-كونغ-تنفي-أنباء-عبر-واتسآب-مع-تجاوز-أعداد-الإصابات-اليومية-بكورونا-34-ألفا-1059264933.html

هونغ كونغ تنفي أنباء عبر "واتسآب" مع تجاوز أعداد الإصابات اليومية بكورونا 34 ألفا

هونغ كونغ تنفي أنباء عبر "واتسآب" مع تجاوز أعداد الإصابات اليومية بكورونا 34 ألفا

نفت سلطات هونغ كونغ، اليوم الاثنين، شائعات عبر تطبيق "واتسآب" ووسائل تواصل اجتماعي أخرى ‏بأنها تنوي فرض إغلاق، بعد تسجيل 34466 إصابة جديدة، واستمرار تصاعد... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T11:27+0000

2022-02-28T11:27+0000

2022-02-28T11:27+0000

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وشهدت العديد من المتاجر الكبرى في المدينة، اليوم الاثنين، مسح رفوفها من المواد الغذائية من جانب السكان، الراغبين في تخزين الضروريات اليومية، وذلك بعد انتشار شائعات تشير إلى أن هناك تصويتا في الهيئة التشريعية لإغلاق هونغ كونغ لمدة أسبوع.ونفت حكومة هونغ كونغ أن يكون مثل هذا الأمر قيد البحث، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وقالت في بيان لها: "تدرك أمانة المجلس التشريعي أن العديد من الرسائل الصوتية والنصية المسجلة تنتشر على نطاق واسع في المجتمع، والتي تزعم أن المجلس التشريعي يخضع لعمل تشريعي، ويقوم بفرز الأصوات لفرض الإغلاق الذي يمنع أفراد الجمهور من مغادرة المنزل لمدة 7 أيام".وتابعت: "توضح الأمانة العامة، اليوم 28 فبراير/ شباط، أن المجلس التشريعي ولجانه لم يجر أي نقاش حول هذا الموضوع، وتؤكد أن جميع اجتماعات المجلس مفتوحة وشفافة، ويتم بثها على الهواء مباشرة".وتضاعفت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد أكثر من 34 ألف حالة، اليوم الاثنين، وهو أكثر من 4 مرات مقارنة بالأسبوع الماضي، عندما أبلغت المدينة عن أكثر من 7500 إصابة بـ "كوفيد-19".كما سجلت المدينة 87 حالة وفاة، اليوم الاثنين، ومن بينها 67 حالة غير حاصلة على لقاح فيروس "كورونا".وتصارع هونغ كونغ حاليا الموجة الخامسة من فيروس "كورونا" المستجد، والمدفوعة بشكل أساسي بمتحور "أوميكرون".ومنذ بداية الموجة الخامسة في هونغ كونغ نهاية عام 2021، سجلت المدينة 193149 إصابة.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/هونغ-كونغ-تخطط-لفرض-اختبار-كورونا-إلزامي-على-جميع-سكانها-1058829507.html

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العالم, الصين, فيروس كورونا