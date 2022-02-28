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واشنطن تفرض عقوبات جديدة تشمل صندوق الاستثمار الروسي المباشر
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تشمل صندوق الاستثمار الروسي المباشر
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا شملت في قائمتها صندوق الاستثمار الروسي المباشر. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T12:52+0000
2022-02-28T12:58+0000
واشنطن
روسيا
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وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حظر الأفراد والكيانات الأمريكية من إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة المالية الروسية.كما فرضت عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومديره كيريل دميترييف.وبحسب البيان فإن "العمل جار على إعداد قائمة البنوك الروسية التي سيتم استبعادها من نظام سويفت".
واشنطن
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واشنطن, روسيا

واشنطن تفرض عقوبات جديدة تشمل صندوق الاستثمار الروسي المباشر

12:52 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 28.02.2022)
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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يتبع
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا شملت في قائمتها صندوق الاستثمار الروسي المباشر.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حظر الأفراد والكيانات الأمريكية من إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة المالية الروسية.
كما فرضت عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومديره كيريل دميترييف.
وبحسب البيان فإن "العمل جار على إعداد قائمة البنوك الروسية التي سيتم استبعادها من نظام سويفت".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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