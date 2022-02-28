https://arabic.sputniknews.com/20220228/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-تشمل-صندوق-الاستثمار-الروسي-المباشر-1059269685.html
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تشمل صندوق الاستثمار الروسي المباشر
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تشمل صندوق الاستثمار الروسي المباشر
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا شملت في قائمتها صندوق الاستثمار الروسي المباشر. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T12:52+0000
2022-02-28T12:52+0000
2022-02-28T12:58+0000
واشنطن
روسيا
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وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حظر الأفراد والكيانات الأمريكية من إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة المالية الروسية.كما فرضت عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومديره كيريل دميترييف.وبحسب البيان فإن "العمل جار على إعداد قائمة البنوك الروسية التي سيتم استبعادها من نظام سويفت".
واشنطن
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
واشنطن, روسيا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تشمل صندوق الاستثمار الروسي المباشر
12:52 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا شملت في قائمتها صندوق الاستثمار الروسي المباشر.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حظر الأفراد والكيانات الأمريكية من إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة المالية الروسية.
كما فرضت عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومديره كيريل دميترييف.
وبحسب البيان فإن "العمل جار على إعداد قائمة البنوك الروسية التي سيتم استبعادها من نظام سويفت".