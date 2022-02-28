https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزارة-الدفاع-التونسية-انتشال-9-جثث-لمهاجرين-غير-شرعيين-وإنقاذ-9-آخرين-1059288630.html
وزارة الدفاع التونسية: انتشال 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 9 آخرين
وزارة الدفاع التونسية: انتشال 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 9 آخرين
أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية انتشال 9 جثث لمهاجرين وإنقاذ 9 آخرين، بعد غرق مركبهم أما السواحل التونسية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T18:27+0000
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وحسسب بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، تمت عملية الإنقاذ بالتعاون مع الحرس الوطني.وقالت: "تم اليوم الاثنين، بالتعاون مع وحدة تابعة للحرس الوطني، انتشال 9 جثث لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية مختلفة، كما قامت وحدتان تابعتان لجيش البحر بإنقاذ 9 مهاجرين من نفس الجنسيات، إثرغرق مركبهم".وأوضح البيان أن السلطات قامت بتوجيه وحدة من الغواصين للبحث عن ناجين آخرين من المركب في عمق البحر.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/هل-وقعت-تونس-اتفاقا-سريا-لترحيل-مهاجريها-غير-النظاميين-من-فرنسا؟-1050695828.html
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أخبار تونس اليوم, غير شرعية
وزارة الدفاع التونسية: انتشال 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 9 آخرين
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية انتشال 9 جثث لمهاجرين وإنقاذ 9 آخرين، بعد غرق مركبهم أما السواحل التونسية.
وحسسب بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته وكالة الأنباء التونسية
الرسمية، تمت عملية الإنقاذ بالتعاون مع الحرس الوطني.
13 نوفمبر 2021, 16:56 GMT
وقالت: "تم اليوم الاثنين، بالتعاون مع وحدة تابعة للحرس الوطني، انتشال 9 جثث لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية مختلفة، كما قامت وحدتان تابعتان لجيش البحر بإنقاذ 9 مهاجرين
من نفس الجنسيات، إثرغرق مركبهم".
ولفت إلى أن السلطات المختصة قامت بتسليم الناجين إلى قوات الحرس الوطني بمدينة صفاقس من أجل استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهم.
وأوضح البيان أن السلطات قامت
بتوجيه وحدة من الغواصين للبحث عن ناجين آخرين من المركب في عمق البحر.