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وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية
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وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T17:42+0000
2022-02-28T17:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

17:42 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصور وزير الدفاع الروسي سيرغي ويغو، موسكو، روسيا 14 فبراير 2022
وزير الدفاع الروسي سيرغي ويغو، موسكو، روسيا 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:45 GMT
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