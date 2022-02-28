https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزارة-الدفاع-الروسية-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-ألقوا-أسلحتهم-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1059287164.html
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T17:42+0000
2022-02-28T17:42+0000
2022-02-28T17:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية