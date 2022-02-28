https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزيرة-الخارجية-الألمانية-حول-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-يتطلب-وقتا-1059276426.html
وزيرة الخارجية الألمانية حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: يتطلب وقتا
وزيرة الخارجية الألمانية حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: يتطلب وقتا
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو أمر يتطلب وقتا، وذلك على خلفية تصريحات لرئيسة... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:53+0000
2022-02-28T14:53+0000
2022-02-28T14:53+0000
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برلين - سبوتنيك. وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن الانضمام للاتحاد الأوروبي يتطلب عمليات تحول عميقة وهذا لا يمكن تحقيقه في بضعة أشهر.وصرحت أن رئيسة المفوضية الأوروبية "أكدت أمس أن الانضمام للاتحاد الأوروبي لا يعد شيئا يمكن تحقيقه في غضون أشهر. هذا يتطلب عمليات تحول مكثفة وعميقة".وبوقت سابق اليوم الاثنين، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفاً غير ودي تجاه روسيا ويتخذ إجراءات ذات طابع عدائي.وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتحاد الأوروبي هو منظمة تتخذ موقفا غير ودي تجاهنا، وتتخذ إجراءات ذات طابع عدائي غير ودي تجاهنا. من وجهة نظرنا، يمكن أن يصبح إمداد الأراضي الأوكرانية بالأسلحة والذخيرة عاملاً بالغ الخطورة ومزعزع للاستقرار، ولن يساهم بأي حال من الأحوال في الاستقرار في أوكرانيا أو استعادة النظام. وعلى المدى الطويل يمكن أن يكون له عواقب أكثر خطورة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
وزيرة الخارجية الألمانية حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: يتطلب وقتا
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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو أمر يتطلب وقتا، وذلك على خلفية تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول أن أوكرانيا جزء من أوروبا.
برلين - سبوتنيك. وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن الانضمام للاتحاد الأوروبي يتطلب عمليات تحول عميقة وهذا لا يمكن تحقيقه في بضعة أشهر.
وصرحت أن رئيسة المفوضية الأوروبية "أكدت أمس أن الانضمام للاتحاد الأوروبي لا يعد شيئا يمكن تحقيقه في غضون أشهر. هذا يتطلب عمليات تحول مكثفة وعميقة".
وبوقت سابق اليوم الاثنين، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاتحاد الأوروبي
يتخذ موقفاً غير ودي تجاه روسيا ويتخذ إجراءات ذات طابع عدائي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتحاد الأوروبي هو منظمة تتخذ موقفا غير ودي تجاهنا، وتتخذ إجراءات ذات طابع عدائي غير ودي تجاهنا. من وجهة نظرنا، يمكن أن يصبح إمداد الأراضي الأوكرانية بالأسلحة والذخيرة عاملاً بالغ الخطورة ومزعزع للاستقرار، ولن يساهم بأي حال من الأحوال في الاستقرار في أوكرانيا أو استعادة النظام. وعلى المدى الطويل يمكن أن يكون له عواقب أكثر خطورة
".
ووفقا له، فإن هذا تأكيد آخر على صحة تصرف روسيا في نزع السلاح من أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.