https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزير-الخارجية-البولندي-حان-الوقت-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1059291148.html
وزير الخارجية البولندي: حان الوقت لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية البولندي: حان الوقت لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
أكد وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، أن الوقت قد حان لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بولندا ستقدم كل الدعم الضروري من أجل عملية الانضمام. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T20:02+0000
2022-02-28T20:02+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وكتب الوزير على حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين، "لطالما دافعت بولندا عن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوربي"، موضحا أن الوقت قد حان للترحيب بأوكرانيا في مجتمع الاتحاد الأوروبي، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.وتابع: "ستقدم بولندا كل المساعدة اللازمة لعملية انضمام أوكرانيا".وجاء على قناة البرلمان الأوكراني على تطبيق تليغرام: "وقَع زيلينسكي طلبا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي".كان زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن لأوكرانيا الحق في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تعليقها على كلماته، إلى أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتطلب عمليات تحول عميقة، وهذا لا يمكن القيام به في غضون أشهر قليلة.
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أخبار أوكرانيا, بولندا, روسيا
وزير الخارجية البولندي: حان الوقت لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
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أكد وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، أن الوقت قد حان لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بولندا ستقدم كل الدعم الضروري من أجل عملية الانضمام.
القاهرة- سبوتنيك. وكتب الوزير على حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين، "لطالما دافعت بولندا عن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوربي"، موضحا أن الوقت قد حان للترحيب بأوكرانيا في مجتمع الاتحاد الأوروبي، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتابع: "ستقدم بولندا كل المساعدة اللازمة لعملية انضمام أوكرانيا".
واليوم، الاثنين، وقَع فلاديمير زيلينسكي طلبا لحصول بلاده على عضوية الاتحاد الأوروبي.
وجاء على قناة البرلمان الأوكراني على تطبيق تليغرام: "وقَع زيلينسكي طلبا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي".
كان زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن لأوكرانيا الحق في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تعليقها على كلماته، إلى أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتطلب عمليات تحول عميقة، وهذا لا يمكن القيام به في غضون أشهر قليلة.