https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزير-الخارجية-البيلاروسي-يأمل-لوكاشينكو-أن-يجدوا-في-هذا-الاجتماع-حلا-للأزمة-1059264776.html
وزير الخارجية البيلاروسي: يأمل لوكاشينكو أن يجدوا في هذا الاجتماع حلا للأزمة
وزير الخارجية البيلاروسي: يأمل لوكاشينكو أن يجدوا في هذا الاجتماع حلا للأزمة
قال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يأمل في أن يكون من الممكن خلال اجتماع وفدي روسيا وأوكرانيا إيجاد حل لجميع... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:25+0000
2022-02-28T11:25+0000
2022-02-28T11:25+0000
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وقال ماكي مخاطبا الوفود في بداية الاجتماع: "يأمل الرئيس لوكاشينكو في إيجاد حل لجميع قضايا الأزمة، ويصلي جميع البيلاروسيين من أجل ذلك".وأضاف: "أي طلبات ومقترحات بشأن تنظيم اجتماع اليوم ستقبل وتنفذ ضمنا، نحن في انتظار النتائج".أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، عن انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل.وأشار مراسل الوكالة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي انطلقت منذ دقائق معدودة.وبحسب المراسل، الجانبان متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.وأعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/انطلاق-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-1059261481.html
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روسيا
وزير الخارجية البيلاروسي: يأمل لوكاشينكو أن يجدوا في هذا الاجتماع حلا للأزمة
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قال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يأمل في أن يكون من الممكن خلال اجتماع وفدي روسيا وأوكرانيا إيجاد حل لجميع قضايا الأزمة.
وقال ماكي مخاطبا الوفود في بداية الاجتماع: "يأمل الرئيس لوكاشينكو في إيجاد حل لجميع قضايا الأزمة، ويصلي جميع البيلاروسيين من أجل ذلك".
وأضاف: "أي طلبات ومقترحات بشأن تنظيم اجتماع اليوم ستقبل وتنفذ ضمنا، نحن في انتظار النتائج".
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، عن انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل.
وأشار مراسل الوكالة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي انطلقت منذ دقائق معدودة.
وبحسب المراسل، الجانبان متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.
وأعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.
وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.