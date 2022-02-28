عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزير-المالية-الروسي-الحكومة-اتخذت-كل-الإجراءات-المالية-اللازمة-وموسكو-امتصت-صدمة-العقوبات-1059263714.html
وزير المالية الروسي: الحكومة اتخذت كل الإجراءات المالية اللازمة وموسكو امتصت صدمة العقوبات
وزير المالية الروسي: الحكومة اتخذت كل الإجراءات المالية اللازمة وموسكو امتصت صدمة العقوبات
أعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، اليوم الإثنين أن جميع نفقات ميزانية روسيا المقررة للعام الحالي سيتم تنفيذها. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T10:54+0000
2022-02-28T10:54+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104136/19/1041361920_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_9106cf3767792a7a93c571f4d6ee0675.jpg
وقال سيلوانوف خلال اجتماع الحكومة الروسية "سيتم الوفاء بجميع التزامات الميزانية وخاصة الالتزامات الاجتماعية على سبيل الأولويات".وأضاف قائلا: "نحن نتعاون بنشاط مع المؤسسات المالية الروسية حتى يتم الوفاء الكامل بالتزامات المناطق المخطط لها للعام الحالي. لذلك فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية والالتزامات فقد اتخذنا كل الاحتياطات".وتابع قائلا "كل الإجراءات اللازمة لضمان توفير الموارد المالية المقررة معدة وجاهزة"وأشار سيلوانوف إلى أن الحكومة الروسية وبالتنسيق مع المصرف المركزي الروسي يراقبان الوضع في الأسواق المالية وإذا لزم الأمر سيتخذان إجراءات لزيادة رسملة البنوك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104136/19/1041361920_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7802204dd98c2cb5f286258a4937d966.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد

وزير المالية الروسي: الحكومة اتخذت كل الإجراءات المالية اللازمة وموسكو امتصت صدمة العقوبات

10:54 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، اليوم الإثنين أن جميع نفقات ميزانية روسيا المقررة للعام الحالي سيتم تنفيذها.
وقال سيلوانوف خلال اجتماع الحكومة الروسية "سيتم الوفاء بجميع التزامات الميزانية وخاصة الالتزامات الاجتماعية على سبيل الأولويات".
وأضاف قائلا: "نحن نتعاون بنشاط مع المؤسسات المالية الروسية حتى يتم الوفاء الكامل بالتزامات المناطق المخطط لها للعام الحالي. لذلك فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية والالتزامات فقد اتخذنا كل الاحتياطات".
وتابع قائلا "كل الإجراءات اللازمة لضمان توفير الموارد المالية المقررة معدة وجاهزة"
وأشار سيلوانوف إلى أن الحكومة الروسية وبالتنسيق مع المصرف المركزي الروسي يراقبان الوضع في الأسواق المالية وإذا لزم الأمر سيتخذان إجراءات لزيادة رسملة البنوك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала