https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزير-المالية-الروسي-الحكومة-اتخذت-كل-الإجراءات-المالية-اللازمة-وموسكو-امتصت-صدمة-العقوبات-1059263714.html
وزير المالية الروسي: الحكومة اتخذت كل الإجراءات المالية اللازمة وموسكو امتصت صدمة العقوبات
وزير المالية الروسي: الحكومة اتخذت كل الإجراءات المالية اللازمة وموسكو امتصت صدمة العقوبات
أعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، اليوم الإثنين أن جميع نفقات ميزانية روسيا المقررة للعام الحالي سيتم تنفيذها. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T10:54+0000
2022-02-28T10:54+0000
2022-02-28T10:54+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال سيلوانوف خلال اجتماع الحكومة الروسية "سيتم الوفاء بجميع التزامات الميزانية وخاصة الالتزامات الاجتماعية على سبيل الأولويات".وأضاف قائلا: "نحن نتعاون بنشاط مع المؤسسات المالية الروسية حتى يتم الوفاء الكامل بالتزامات المناطق المخطط لها للعام الحالي. لذلك فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية والالتزامات فقد اتخذنا كل الاحتياطات".وتابع قائلا "كل الإجراءات اللازمة لضمان توفير الموارد المالية المقررة معدة وجاهزة"وأشار سيلوانوف إلى أن الحكومة الروسية وبالتنسيق مع المصرف المركزي الروسي يراقبان الوضع في الأسواق المالية وإذا لزم الأمر سيتخذان إجراءات لزيادة رسملة البنوك.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, اقتصاد
وزير المالية الروسي: الحكومة اتخذت كل الإجراءات المالية اللازمة وموسكو امتصت صدمة العقوبات
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أعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، اليوم الإثنين أن جميع نفقات ميزانية روسيا المقررة للعام الحالي سيتم تنفيذها.
وقال سيلوانوف خلال اجتماع الحكومة الروسية "سيتم الوفاء بجميع التزامات الميزانية وخاصة الالتزامات الاجتماعية على سبيل الأولويات".
وأضاف قائلا: "نحن نتعاون بنشاط مع المؤسسات المالية الروسية حتى يتم الوفاء الكامل بالتزامات المناطق المخطط لها للعام الحالي. لذلك فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية والالتزامات فقد اتخذنا كل الاحتياطات".
وتابع قائلا "كل الإجراءات اللازمة لضمان توفير الموارد المالية المقررة معدة وجاهزة"
وأشار سيلوانوف إلى أن الحكومة الروسية وبالتنسيق مع المصرف المركزي الروسي يراقبان الوضع في الأسواق المالية وإذا لزم الأمر سيتخذان إجراءات لزيادة رسملة البنوك.