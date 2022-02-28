https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزير-خارجية-إيطاليا-ورئيس-شركة-إيني-يزوران-الجزائر-لبحث-زيادة-إمدادات-الغاز-1059259111.html

وزير خارجية إيطاليا ورئيس شركة "إيني" يزوران الجزائر لبحث زيادة إمدادات الغاز

وزير خارجية إيطاليا ورئيس شركة "إيني" يزوران الجزائر لبحث زيادة إمدادات الغاز

أعلنت إيطاليا عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيطالي بصحبة رئيس مجموعة الطاقة "إيني" إلى الجزائر، لبحث التعاون في مجال الطاقة في ظل الأزمة الأوكرانية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T09:43+0000

2022-02-28T09:43+0000

2022-02-28T09:43+0000

اقتصاد

إيطاليا

الجزائر

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وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الحكومات الغربية جهودها للاستفادة من مصادر الغاز البديلة لتقليل اعتمادها على روسيا، بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".وقالت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن الوزير لويجي دي مايو سيسافر إلى الجزائر مع الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو ديسكالزي وممثل عن وزارة الطاقة.تمتلك "إيني" سلسلة من عقود الغاز طويلة الأجل مع شركة الغاز الجزائرية "سوناطراك"، وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة الأجانب في البلاد، كما أن لديها عقود غاز استراتيجية مع شركة "غازبروم" الروسية.تستورد إيطاليا، التي تولد 40% تقريبا من احتياجاتها من الكهرباء باستخدام الغاز، أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الغاز، ويأتي معظم ذلك من روسيا والجزائر.ومع شح إمدادات الغاز العالمية وتقديم منتجي الغاز الطبيعي المسال بالفعل قدر المستطاع، لا يوجد سوى القليل لتعويض الإمدادات الروسية الكبيرة.لكن الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" قال يوم الأحد، إن خط الأنابيب المتجه إلى إيطاليا به طاقة فائضة يمكن استخدامها لزيادة الإمدادات إلى أوروبا.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/لماذا-لا-يمكن-لأوروبا-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي-في-أي-وقت-قريب-1058690713.html

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اقتصاد, إيطاليا, الجزائر