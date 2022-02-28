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وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى بيلاروسيا
وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى بيلاروسيا
أفاد مراسل وكالة "ٍسبوتنيك" في بيلاروسيا، صباح اليوم الإثنين، عن وصول الوفد الأوكراني إلى البلاد، وذلك لبدء المفاوضات مع الجانب الروسي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T05:37+0000
2022-02-28T05:51+0000
العالم
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وذكر المراسل نقلا عن مصدر مقرب من عمليات التفاوض أن " الوفد الأوكراني وصل إلى بيلاروسيا وهو بالفعل موجود في البلاد وفي طريقه إلى مكان المفاوضات في مدينة غوميل". وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين صباح اليوم الإثنين".وفي السياق نفسه، أعلن الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.وأعلنت وكالة بيلاروسية أن الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا.ونقلت وكالة "بيلتا"، التابعة للدولة، نقلا عن مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، الذي قال إنه في اللحظات الأخيرة وقبل موعد المغادرة أعلن الوفد الأوكراني توجهه إلى مدينة غوميل للقاء الروس.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب من بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي عدم سحب الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
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العالم

وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى بيلاروسيا

05:37 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 05:51 GMT 28.02.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أفاد مراسل وكالة "ٍسبوتنيك" في بيلاروسيا، صباح اليوم الإثنين، عن وصول الوفد الأوكراني إلى البلاد، وذلك لبدء المفاوضات مع الجانب الروسي.
وذكر المراسل نقلا عن مصدر مقرب من عمليات التفاوض أن " الوفد الأوكراني وصل إلى بيلاروسيا وهو بالفعل موجود في البلاد وفي طريقه إلى مكان المفاوضات في مدينة غوميل".
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين صباح اليوم الإثنين".
وفي السياق نفسه، أعلن الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.
وأعلنت وكالة بيلاروسية أن الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا.
ونقلت وكالة "بيلتا"، التابعة للدولة، نقلا عن مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، الذي قال إنه في اللحظات الأخيرة وقبل موعد المغادرة أعلن الوفد الأوكراني توجهه إلى مدينة غوميل للقاء الروس.
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب من بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي عدم سحب الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
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