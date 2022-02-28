https://arabic.sputniknews.com/20220228/وفد-إماراتي-يلغي-زيارته-المقررة-إلى-موسكو-بسبب-إصابة-أحد-أعضائه-بفيروس-كورونا--1059255057.html
وفد إماراتي يلغي زيارته المقررة إلى موسكو بسبب إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا
وفد إماراتي يلغي زيارته المقررة إلى موسكو بسبب إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا
كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن وفدا إماراتيا ألغى زيارته إلى موسكو، وذلك بسبب إصابة أحد أعضاء الوفد بفيروس كورونا المستجد. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:02+0000
2022-02-28T08:02+0000
2022-02-28T08:02+0000
العالم العربي
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وقال المصدر الدبلوماسي إن وفدا إماراتيا رسميا كان يخطط لزيارة روسيا للتباحث في مختلف المجالات، لكن إصابة أحد أعضاء الوفد بفيروس كورونا المستجد أدى إلى إرجاء الخطوة.وكان من المقرر في وقت سابق، عقد محادثات بين وزيري خارجية البلدين في موسكو يوم الاثنين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وفد إماراتي يلغي زيارته المقررة إلى موسكو بسبب إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا
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كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن وفدا إماراتيا ألغى زيارته إلى موسكو، وذلك بسبب إصابة أحد أعضاء الوفد بفيروس كورونا المستجد.
وقال المصدر الدبلوماسي إن وفدا إماراتيا رسميا كان يخطط لزيارة روسيا للتباحث في مختلف المجالات، لكن إصابة أحد أعضاء الوفد بفيروس كورونا المستجد أدى إلى إرجاء الخطوة.
وكان من المقرر في وقت سابق، عقد محادثات بين وزيري خارجية البلدين في موسكو يوم الاثنين.