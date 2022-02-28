عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وفد-إماراتي-يلغي-زيارته-المقررة-إلى-موسكو-بسبب-إصابة-أحد-أعضائه-بفيروس-كورونا--1059255057.html
وفد إماراتي يلغي زيارته المقررة إلى موسكو بسبب إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا
وفد إماراتي يلغي زيارته المقررة إلى موسكو بسبب إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا
كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن وفدا إماراتيا ألغى زيارته إلى موسكو، وذلك بسبب إصابة أحد أعضاء الوفد بفيروس كورونا المستجد. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:02+0000
2022-02-28T08:02+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1049997847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47065e0a78463eb092ded723c9cef465.jpg
وقال المصدر الدبلوماسي إن وفدا إماراتيا رسميا كان يخطط لزيارة روسيا للتباحث في مختلف المجالات، لكن إصابة أحد أعضاء الوفد بفيروس كورونا المستجد أدى إلى إرجاء الخطوة.وكان من المقرر في وقت سابق، عقد محادثات بين وزيري خارجية البلدين في موسكو يوم الاثنين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1049997847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0bdf23d81fb6ec3b163215b28a31c49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

وفد إماراتي يلغي زيارته المقررة إلى موسكو بسبب إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا

08:02 GMT 28.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرGoogle news
كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن وفدا إماراتيا ألغى زيارته إلى موسكو، وذلك بسبب إصابة أحد أعضاء الوفد بفيروس كورونا المستجد.
وقال المصدر الدبلوماسي إن وفدا إماراتيا رسميا كان يخطط لزيارة روسيا للتباحث في مختلف المجالات، لكن إصابة أحد أعضاء الوفد بفيروس كورونا المستجد أدى إلى إرجاء الخطوة.
وكان من المقرر في وقت سابق، عقد محادثات بين وزيري خارجية البلدين في موسكو يوم الاثنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала