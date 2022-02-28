https://arabic.sputniknews.com/20220228/وكالة-الحكومة-البريطانية-تتخذ-إجراءات-إضافية-ضد-البنك-المركزي-الروسي-1059252449.html
وكالة: الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات إضافية ضد البنك المركزي الروسي
وكالة: الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات إضافية ضد البنك المركزي الروسي
أعلنت الحكومة البريطانية، صباح اليوم الإثنين، أنها ستتخذ إجراءات وعقوبات إضافية ضد المصرف المركزي الروسي، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T07:07+0000
2022-02-28T07:07+0000
2022-02-28T07:14+0000
العالم
اقتصاد
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ونقلت وكالة "رويترز" بيان الحكومة البريطانية التي قالت إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد البنك المركزي الروسي ردا على غزو أوكرانيا.وقالت الحكومة "ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
وكالة: الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات إضافية ضد البنك المركزي الروسي
07:07 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 07:14 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة البريطانية، صباح اليوم الإثنين، أنها ستتخذ إجراءات وعقوبات إضافية ضد المصرف المركزي الروسي، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "رويترز" بيان الحكومة البريطانية التي قالت إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد البنك المركزي الروسي ردا على غزو أوكرانيا.
وقالت الحكومة "ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية".