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https://arabic.sputniknews.com/20220228/وكالة-الحكومة-البريطانية-تتخذ-إجراءات-إضافية-ضد-البنك-المركزي-الروسي-1059252449.html
وكالة: الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات إضافية ضد البنك المركزي الروسي
وكالة: الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات إضافية ضد البنك المركزي الروسي
أعلنت الحكومة البريطانية، صباح اليوم الإثنين، أنها ستتخذ إجراءات وعقوبات إضافية ضد المصرف المركزي الروسي، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T07:07+0000
2022-02-28T07:14+0000
العالم
اقتصاد
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ونقلت وكالة "رويترز" بيان الحكومة البريطانية التي قالت إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد البنك المركزي الروسي ردا على غزو أوكرانيا.وقالت الحكومة "ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية".
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العالم, اقتصاد

وكالة: الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات إضافية ضد البنك المركزي الروسي

07:07 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 07:14 GMT 28.02.2022)
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أعلنت الحكومة البريطانية، صباح اليوم الإثنين، أنها ستتخذ إجراءات وعقوبات إضافية ضد المصرف المركزي الروسي، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "رويترز" بيان الحكومة البريطانية التي قالت إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد البنك المركزي الروسي ردا على غزو أوكرانيا.
وقالت الحكومة "ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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