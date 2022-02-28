https://arabic.sputniknews.com/20220228/--غازبروم-الروسية-ومنغوليا-توقعان-اتفاقية-لبناء-خط-أنانيب-غاز-جديد-يصل-روسيا-بالصين--1059285085.html
"غازبروم" الروسية ومنغوليا توقعان اتفاقية لبناء خط أنانيب غاز جديد يصل روسيا بالصين
"غازبروم" الروسية ومنغوليا توقعان اتفاقية لبناء خط أنانيب غاز جديد يصل روسيا بالصين
وقعت شركتا "غازبروفود سويوز فوستوك" لأنابيب الغاز الخاصة و"غازبروم برويكتيروفاني"، اتفاقية لتنفيذ أعمال التصميم والمسح كجزء من بناء خط أنابيب الغاز "سويوز... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T17:03+0000
2022-02-28T17:03+0000
2022-02-28T17:03+0000
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الصين
روسيا
منغوليا
شركة غازبروم
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وسيسمح هذا المشروع بإمداد ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا إلى الصين، حيث ستكون شركة "سويوز فوستوك" في منغوليا استمرارًا لخط أنابيب الغاز الروسي "باور أوف سيبيريا 2". وتم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع بين أليكسي ميلر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة شركة الطاقة الروسية غازبروم، ونائب رئيس وزراء منغوليا س. أمارسايخان.وقال ميلر: "يتقدم العمل في مشروع خط أنابيب الغاز سويوز فوستوك بشكل نشط وناجح. قبل شهر تمت الموافقة على نتائج دراسة الجدوى، واليوم تم توقيع عقد التصميم، وهذا يعني أن المشروع قد انتقل إلى المرحلة العملية".وكانت "غازبروم" قد أعلنت أواخر عام 2021، عن توقيع بروتوكول مع منغوليا حول تنفيذ دراسة جدوى للمشروع، حيث من المتوقع استكمال تصميم خط الأنابيب في 2022 - 2023، لتبدأ أعمال بناء المشروع في 2024، ليتم تشغيل خط الأنابيب في 2027-2028.
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العالم, الصين, روسيا, منغوليا, شركة غازبروم
"غازبروم" الروسية ومنغوليا توقعان اتفاقية لبناء خط أنانيب غاز جديد يصل روسيا بالصين
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وقعت شركتا "غازبروفود سويوز فوستوك" لأنابيب الغاز الخاصة و"غازبروم برويكتيروفاني"، اتفاقية لتنفيذ أعمال التصميم والمسح كجزء من بناء خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك"، الذي سيمتد من روسيا عبر منغوليا إلى الصين.
وسيسمح هذا المشروع بإمداد ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا إلى الصين، حيث ستكون شركة "سويوز فوستوك" في منغوليا استمرارًا لخط أنابيب الغاز الروسي "باور أوف سيبيريا 2".
وتم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع بين أليكسي ميلر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة شركة الطاقة الروسية غازبروم، ونائب رئيس وزراء منغوليا س. أمارسايخان.
وقال ميلر: "يتقدم العمل في مشروع خط أنابيب الغاز سويوز فوستوك بشكل نشط وناجح. قبل شهر تمت الموافقة على نتائج دراسة الجدوى، واليوم تم توقيع عقد التصميم، وهذا يعني أن المشروع قد انتقل إلى المرحلة العملية".
وكانت "غازبروم" قد أعلنت أواخر عام 2021، عن توقيع بروتوكول مع منغوليا حول تنفيذ دراسة جدوى للمشروع، حيث من المتوقع استكمال تصميم خط الأنابيب في 2022 - 2023، لتبدأ أعمال بناء المشروع في 2024، ليتم تشغيل خط الأنابيب في 2027-2028.