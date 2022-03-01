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https://arabic.sputniknews.com/20220301/أبوتريكة-يهاجم-فيفا-بعد-استبعاد-المنتخبات-والأندية-الروسية-ويتهمها-بـالكيل-بمكيالين-1059305467.html
أبوتريكة يهاجم "فيفا" بعد استبعاد المنتخبات والأندية الروسية ويتهمها بـ"الكيل بمكيالين"
أبوتريكة يهاجم "فيفا" بعد استبعاد المنتخبات والأندية الروسية ويتهمها بـ"الكيل بمكيالين"
انتقد اللاعب المصري السابق، محمد أبو تريكة، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية منع الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في بطولاته. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T08:26+0000
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واتهم اللاعب في تغريدة له على "تويتر" فيفا بـ"الكيل بمكيالين"، لموقفها من روسيا بينما لا تتخذ أي موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.وكتب أبو تريكة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الاثنين: "قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لأنه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين".وسبق وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك أمس الاثنين، إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر. وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع "غازبروم" الروسية، والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو/ تموز المقبل.وتعرض الفيفا لانتقادات الأحد بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة ودون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.ومن جانبه علق الاتحاد الروسي لكرة القدم، أمس الاثنين، على قرار الاتحاد الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم بحق المنتخبات والأندية الروسية، وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع لقرارات "فيفا" و"يوفيا"، وأضاف أنه يحتفظ بالحق في الطعن ضد قرارات "فيفا" و"يويفا" وفقًا لقانون الرياضة الدولي.
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أبوتريكة يهاجم "فيفا" بعد استبعاد المنتخبات والأندية الروسية ويتهمها بـ"الكيل بمكيالين"

08:26 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 08:27 GMT 01.03.2022)
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUSاللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة في مدرجات جماهير الأهلي أثناء مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية في قطر
اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة في مدرجات جماهير الأهلي أثناء مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
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انتقد اللاعب المصري السابق، محمد أبو تريكة، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية منع الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في بطولاته.
واتهم اللاعب في تغريدة له على "تويتر" فيفا بـ"الكيل بمكيالين"، لموقفها من روسيا بينما لا تتخذ أي موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وكتب أبو تريكة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الاثنين: "قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لأنه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين".
وسبق وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك أمس الاثنين، إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.
وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.
وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع "غازبروم" الروسية، والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.
وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو/ تموز المقبل.
وتعرض الفيفا لانتقادات الأحد بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة ودون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.
ومن جانبه علق الاتحاد الروسي لكرة القدم، أمس الاثنين، على قرار الاتحاد الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم بحق المنتخبات والأندية الروسية، وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع لقرارات "فيفا" و"يوفيا"، وأضاف أنه يحتفظ بالحق في الطعن ضد قرارات "فيفا" و"يويفا" وفقًا لقانون الرياضة الدولي.
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