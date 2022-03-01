https://arabic.sputniknews.com/20220301/أردوغان-ينتقد-دراسة-الاتحاد-الأوروبي-ضم-أوكرانيا-وقلقه-بشأن-تركيا-1059339007.html

أردوغان ينتقد دراسة الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا وقلقه بشأن تركيا

أردوغان ينتقد دراسة الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا وقلقه بشأن تركيا

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الأوروبي من عضوية بلاده في الوقت الذي قرر فيه البت في طلب كييف للانضمام إلى الكتلة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T17:34+0000

2022-03-01T17:34+0000

2022-03-01T17:34+0000

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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي: "نقدر خطوة الاتحاد الأوروبي في بحث انضمام أوكرانيا إليه، ونحن لن نملي على الاتحاد الأوروبي ما إذا كان سيقبل انضمام أوكرانيا أم لا".ومع ذلك أضاف: "لكن لماذا يقلق (الاتحاد الأوروبي) حيال عضوية تركيا، لقد طلبت تركيا منذ زمن العضوية في الاتحاد الأوروبي لكنها لم تصبح عضوا حتى الآن". ودعا روسيا وأوكرانيا "للسعي إلى وقف إطلاق النار".وتابع الرئيس التركي: "ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة في منطقتنا وخارجها منح الأولوية للسلام والاستقرار الإقليميين، وينبغي على أعضاء الاتحاد الأوروبي إظهار نفس الحساسية التي أظهروها تجاه أوكرانيا لتركيا".في سياق متصل، دعا البرلمان الأوروبي، إلى تكثيف الجهود لمنح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، بعد تقدم كييف بطلب للانضمام إلى الكتلة.بالأمس، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تقديمه طلبا جديدا لضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وقال: "إننا نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفوري بموجب إجراء خاص جديد".وتابع: "نحن ممتنون للشركاء لوقوفهم إلى جانبنا، ولكن هدفنا هو أن نكون جنبًا إلى جنب مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك، أن نكون على قدم المساواة".

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