https://arabic.sputniknews.com/20220301/أوروبا-تقيد-الوصول-إلى-حسابات-وكالة-سبوتنيك-1059301578.html

أوروبا تقيد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك"

أوروبا تقيد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك"

تم تقييد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك" على "إنستغرام" بالفعل في البلدان الأوروبية، بعد أن أعلنت شركة "Meta" الأمريكية، التي تمتلكها، عن خطط لتقييد الوصول... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T07:01+0000

2022-03-01T07:01+0000

2022-03-01T07:01+0000

العالم

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وورد عند محاولة فتح حساب: "نظرًا لقرار الحكومة أو المحكمة أو أي سلطة أخرى، تم تقييد الوصول إلى حسابك في هذه المنطقة".تحتوي القائمة أدناه على 27 دولة تم فيها تطبيق هذه القيود: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جمهورية التشيك.وقال نيك كليج، نائب رئيس أكبر مشغل للشبكات الاجتماعية في العالم، في وقت سابق إنه سيتم فرض القيود، مستشهدا بطلبات من "عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي".أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، منع عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي كإحدى إجراءات العقوبات على خلفية العملية الخاصة التي نفذتها روسيا لنزع السلاح من أوكرانيا. وقالت فون دير لاين إن الحظر سيشمل RT و Sputnik والشركات التابعة لهما. وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية أن المفوضية الأوروبية تعمل على تطوير الأدوات اللازمة لذلك.أصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، مع تسمية "سبوتنيك" و"آر تي" على أنهما التهديدات الرئيسية في الوثيقة. اتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء في مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكي، وكذلك الرئيس الفرنسي، "سبوتنيكط و"آر تي" بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا، لكنهم لم يقدموا أي دليل. ووصف ممثلو روسيا الرسميون مثل هذه التصريحات بأنها لا أساس لها من الصحة.

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العالم