https://arabic.sputniknews.com/20220301/أوكرانيا-تقول-إنها-قد-توجه-ضربة-صاروخية-استباقية-ضد-بيلاروسيا-1059336297.html

أوكرانيا قد توجه ضربة استباقية لبيلاروسيا... ولوكاشينكو يطلب الحماية

أوكرانيا قد توجه ضربة استباقية لبيلاروسيا... ولوكاشينكو يطلب الحماية

أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا قد توجه ضربة استباقية لبيلاروسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T16:28+0000

2022-03-01T16:28+0000

2022-03-01T17:07+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال دانيلوف عبر قناة "رادا" مجيبًا عن سؤال لماذا لا تشن أوكرانيا ضربة استباقية ضد بيلاروس حيث يُزعم أن الصواريخ التي تنطلق تجاه أوكرانيا تطلق من هناك: "إذا دعت الحاجة لذلك، وإذا اتخذ القائد الأعلى قرارا بذلك، فسيتم إقراره".من جهته، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع منظومات "إس-400" إضافية غرب مينسك لحماية البلاد.ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "بدا لنا أن المعدات العسكرية غير كافية. لدينا ما يكفي من الأفراد، لكن المعدات غير كافية. لقد طلبت من بوتين إمدادنا بمنظومات "إس-400" إضافية لنشرها غرب مينسك، إضافة إلى المنظومات التي نشرت في مقاطعة غوميل، كي لا نحمي مينسك فقط".وكان قد أكد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن بلاده بحاجة لأنظمة صواريخ روسية من طراز "اس-400" و"اس-500" لحماية فعالة ضد الهجمات الصاروخية.ويتكون نظام الدفاع الجوي (إس – 400) الروسي للدفاع الجوي الصاروخي من أربعة صواريخ مختلفة يمكنها اعتراض الطائرات الحربية المعادية والصواريخ الباليستية وطائرات أواكس من مسافة بعيدة، ويبلغ مداها 250 كلم في المدى المتوسط، و120 كلم في المدى القصير.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/زيلينسكي-يشدد-لشولتز-على-ضرورة-التحاق-أوكرانيا-بالاتحاد-الأوروبي-1059329814.html

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