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أوكرانيا قد توجه ضربة استباقية لبيلاروسيا... ولوكاشينكو يطلب الحماية
أوكرانيا قد توجه ضربة استباقية لبيلاروسيا... ولوكاشينكو يطلب الحماية
أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا قد توجه ضربة استباقية لبيلاروسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال دانيلوف عبر قناة "رادا" مجيبًا عن سؤال لماذا لا تشن أوكرانيا ضربة استباقية ضد بيلاروس حيث يُزعم أن الصواريخ التي تنطلق تجاه أوكرانيا تطلق من هناك: "إذا دعت الحاجة لذلك، وإذا اتخذ القائد الأعلى قرارا بذلك، فسيتم إقراره".من جهته، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع منظومات "إس-400" إضافية غرب مينسك لحماية البلاد.ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "بدا لنا أن المعدات العسكرية غير كافية. لدينا ما يكفي من الأفراد، لكن المعدات غير كافية. لقد طلبت من بوتين إمدادنا بمنظومات "إس-400" إضافية لنشرها غرب مينسك، إضافة إلى المنظومات التي نشرت في مقاطعة غوميل، كي لا نحمي مينسك فقط".وكان قد أكد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن بلاده بحاجة لأنظمة صواريخ روسية من طراز "اس-400" و"اس-500" لحماية فعالة ضد الهجمات الصاروخية.ويتكون نظام الدفاع الجوي (إس – 400) الروسي للدفاع الجوي الصاروخي من أربعة صواريخ مختلفة يمكنها اعتراض الطائرات الحربية المعادية والصواريخ الباليستية وطائرات أواكس من مسافة بعيدة، ويبلغ مداها 250 كلم في المدى المتوسط، و120 كلم في المدى القصير.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/زيلينسكي-يشدد-لشولتز-على-ضرورة-التحاق-أوكرانيا-بالاتحاد-الأوروبي-1059329814.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

أوكرانيا قد توجه ضربة استباقية لبيلاروسيا... ولوكاشينكو يطلب الحماية

16:28 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 01.03.2022)
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا قد توجه ضربة استباقية لبيلاروسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال دانيلوف عبر قناة "رادا" مجيبًا عن سؤال لماذا لا تشن أوكرانيا ضربة استباقية ضد بيلاروس حيث يُزعم أن الصواريخ التي تنطلق تجاه أوكرانيا تطلق من هناك: "إذا دعت الحاجة لذلك، وإذا اتخذ القائد الأعلى قرارا بذلك، فسيتم إقراره".
من جهته، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع منظومات "إس-400" إضافية غرب مينسك لحماية البلاد.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يلتقي مع مستشار ألمانيا أولاف شولز في كييف، أوكرانيا 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "بدا لنا أن المعدات العسكرية غير كافية. لدينا ما يكفي من الأفراد، لكن المعدات غير كافية. لقد طلبت من بوتين إمدادنا بمنظومات "إس-400" إضافية لنشرها غرب مينسك، إضافة إلى المنظومات التي نشرت في مقاطعة غوميل، كي لا نحمي مينسك فقط".

وكان قد أكد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن بلاده بحاجة لأنظمة صواريخ روسية من طراز "اس-400" و"اس-500" لحماية فعالة ضد الهجمات الصاروخية.

ويتكون نظام الدفاع الجوي (إس – 400) الروسي للدفاع الجوي الصاروخي من أربعة صواريخ مختلفة يمكنها اعتراض الطائرات الحربية المعادية والصواريخ الباليستية وطائرات أواكس من مسافة بعيدة، ويبلغ مداها 250 كلم في المدى المتوسط، و120 كلم في المدى القصير.
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