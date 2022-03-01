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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/أوكرانيا-كييف-قد-نفدت-تقريبا-من-صواريخ-ستينغر-وجافلين-1059315164.html
أوكرانيا: كييف قد نفدت تقريبا من صواريخ "ستينغر" و"جافلين"
أوكرانيا: كييف قد نفدت تقريبا من صواريخ "ستينغر" و"جافلين"
قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إن كييف كادت تنفد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:44+0000
2022-03-01T10:44+0000
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كتبت بوليتيكو نقلاً عن اثنين من المشرعين الأمريكيين حضروا اجتماعًا مغلقًا اليوم الاثنين: أخبرت ماركاروفا أعضاء مجلس الشيوخ أن أوكرانيا كانت على وشك النفاد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر" وخاصة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.وبحسب المصادر، قالت بوليتيكو: إن القوات الأوكرانية في حاجة ماسة إلى إمدادات إضافية من المعدات، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة. وناشدت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي طلب زيادة المساعدة العسكرية لكييف.كما دعت واشنطن إلى تشديد العقوبات على موسكو ، بحسب بوليتيكو.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, الولايات المتحدة الأمريكية

أوكرانيا: كييف قد نفدت تقريبا من صواريخ "ستينغر" و"جافلين"

10:44 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Jurma Tolamo / الذهاب إلى بنك الصورصواريخ ستينغر
صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Jurma Tolamo
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قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إن كييف كادت تنفد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر" وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "جافلين".
كتبت بوليتيكو نقلاً عن اثنين من المشرعين الأمريكيين حضروا اجتماعًا مغلقًا اليوم الاثنين: أخبرت ماركاروفا أعضاء مجلس الشيوخ أن أوكرانيا كانت على وشك النفاد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر" وخاصة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.
وبحسب المصادر، قالت بوليتيكو: إن القوات الأوكرانية في حاجة ماسة إلى إمدادات إضافية من المعدات، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة. وناشدت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي طلب زيادة المساعدة العسكرية لكييف.
كما دعت واشنطن إلى تشديد العقوبات على موسكو ، بحسب بوليتيكو.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMT
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