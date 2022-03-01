عربي
لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن
https://arabic.sputniknews.com/20220301/أيزيديات-نجونا-من-داعش-لكن-لا-نزال-نعيش-في-مخيمات-بلا-مستقبل-واضح-1059312881.html
أيزيديات: نجونا من داعش لكن لا نزال نعيش في مخيمات بلا مستقبل واضح
أيزيديات: نجونا من داعش لكن لا نزال نعيش في مخيمات بلا مستقبل واضح
أكدت مجموعة من الأيزيديات الناجيات من سبي تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا)، أنهن وإن كن نجون من براثن التنظيم إلا أنهن ما زلن يعشن في مخيمات بلا مستقبل. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:19+0000
2022-03-01T10:19+0000
أخبار العراق اليوم
الأيزيديين
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102544/42/1025444297_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_b2c40fd27ceca5ae628aacbf35cbaa66.jpg
وحسب تصريحات نقلها موقع السومرية العراقي، قالت الأيزيديات: "بعد تحريرنا لا زلنا نعيش في مخيمات النازحين الأيزيديين، ولا وجود لمستقبل واضح أمامنا لتقرير مصيرنا ومصير مجتمعنا ولا مراكز مختصة لإعادة التأهيل".تصريحات الناجيات من براثن داعش، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدنه بعد عام واحد من إقرار قانون الناجيات الأيزيديات.كما توجهت الأيزيديات بانتقاد للحكومة العراقية كونها لم تتخذ "خطوات جادة وجريئة لمحاسبة من ارتكب الجرائم ضد الأيزيديين وغيرهم من الأقليات".وأوضحن أن هناك قرابة 2867 طفلا من أطفالهن لا يزال مصيرهم مجهولا، مؤكدين أنه "تم تجنيد اطفالنا بمعسكرات داعش".
https://arabic.sputniknews.com/20210803/قصة-الأم-كولي-أول-امرأة-عراقية-إيزيدية-تقتل-أميرا-داعشيا-صور-1049746374.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102544/42/1025444297_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_6a849e2ce6f85b84b5fed00858d6a887.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, الأيزيديين, تنظيم داعش الإرهابي

أيزيديات: نجونا من داعش لكن لا نزال نعيش في مخيمات بلا مستقبل واضح

10:19 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedعام حزين .. يوم "سبيت" الإيزيديات من قبل "داعش"
عام حزين .. يوم سبيت الإيزيديات من قبل داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبرGoogle news
أكدت مجموعة من الأيزيديات الناجيات من سبي تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا)، أنهن وإن كن نجون من براثن التنظيم إلا أنهن ما زلن يعشن في مخيمات بلا مستقبل.
وحسب تصريحات نقلها موقع السومرية العراقي، قالت الأيزيديات: "بعد تحريرنا لا زلنا نعيش في مخيمات النازحين الأيزيديين، ولا وجود لمستقبل واضح أمامنا لتقرير مصيرنا ومصير مجتمعنا ولا مراكز مختصة لإعادة التأهيل".
نصب تذكاري للأم كولي، أول امرأة عراقية ايزيدية تقتل أميرا داعشيا شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2021
قصة الأم كولي... أول امرأة عراقية إيزيدية تقتل أميرا "داعشيا"... صور
3 أغسطس 2021, 15:25 GMT
تصريحات الناجيات من براثن داعش، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدنه بعد عام واحد من إقرار قانون الناجيات الأيزيديات.

وأكدت الأيزيديات أن "هناك قرار برلماني خاص بنا، ولكنه لم ينفذ على أرض الواقع"، حسب تأكيدهن.

كما توجهت الأيزيديات بانتقاد للحكومة العراقية كونها لم تتخذ "خطوات جادة وجريئة لمحاسبة من ارتكب الجرائم ضد الأيزيديين وغيرهم من الأقليات".

وعن تجربتهن في الأسر قلن: "تعرضنا لأبشع أنواع الجرائم من عنف جسدي ونفسي ورحلتنا لا توصف بالكلمات، كنا نرى بعيوننا الموت في كل لحظة".

وأوضحن أن هناك قرابة 2867 طفلا من أطفالهن لا يزال مصيرهم مجهولا، مؤكدين أنه "تم تجنيد اطفالنا بمعسكرات داعش".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانياأمس, 20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала