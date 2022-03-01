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https://arabic.sputniknews.com/20220301/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يناقش-فصل-7-بنوك-روسية-عن-سويفت-1059321636.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يناقش فصل 7 بنوك روسية عن "سويفت"
إعلام: الاتحاد الأوروبي يناقش فصل 7 بنوك روسية عن "سويفت"
أشارت وسائل إعلام إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فصل 7 بنوك روسية عن نظام التعامل المالي "سويفت". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:17+0000
2022-03-01T12:17+0000
روسيا
اقتصاد
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وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" في إشارة إلى مسودة الاقتراح، فإن "سبير بنك" ليس من ضمن القائمة. وتشمل البنوك التي يمكن فصلها عن النظام VTB و Rossiya و Otkritie و Novikombank و Promsvyazbank و Sovcombank و VEB.RF. هذا وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول قمع موسكو اقتصاديًا.وقال لراديو "فرانس إنفو": "سنشن حربا اقتصادية ومالية عالمية ضد روسيا".بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن فرض عقوبات جديدة. حظر الاتحاد الأوروبي العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول بنك روسيا. أيضًا، شملت العقوبات العديد من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك "سبيربنك" و"في تي بي". وتم فصل العديد من البنوك عن "سويفت".
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روسيا, اقتصاد

إعلام: الاتحاد الأوروبي يناقش فصل 7 بنوك روسية عن "سويفت"

12:17 GMT 01.03.2022
© Photo / Facebook / SWIFT Communityجمعية اتصالات مالية عالمية "سويفت
جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Photo / Facebook / SWIFT Community
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أشارت وسائل إعلام إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فصل 7 بنوك روسية عن نظام التعامل المالي "سويفت".
وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" في إشارة إلى مسودة الاقتراح، فإن "سبير بنك" ليس من ضمن القائمة.
وتشمل البنوك التي يمكن فصلها عن النظام VTB و Rossiya و Otkritie و Novikombank و Promsvyazbank و Sovcombank و VEB.RF.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمة لا تشمل "سبيربنك" و"جازبرومبانك". وفقًا لمصادر الوكالة، يجب الاتفاق على القائمة النهائية للبنوك التي سيتم فصلها عن نظام SWIFT مع "السلطات القضائية الأخرى"، بما في ذلك الولايات المتحدة.

هذا وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول قمع موسكو اقتصاديًا.
وقال لراديو "فرانس إنفو": "سنشن حربا اقتصادية ومالية عالمية ضد روسيا".
بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن فرض عقوبات جديدة. حظر الاتحاد الأوروبي العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول بنك روسيا. أيضًا، شملت العقوبات العديد من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك "سبيربنك" و"في تي بي". وتم فصل العديد من البنوك عن "سويفت".
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