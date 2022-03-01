https://arabic.sputniknews.com/20220301/إعلام-فرنسا-قد-تعيق-التوصل-إلى-اتفاق-في-فيينا-1059337037.html

إعلام: فرنسا قد تعيق التوصل إلى اتفاق في فيينا

إعلام: فرنسا قد تعيق التوصل إلى اتفاق في فيينا

أشار مصدر مطلع مقرب من الوفد الإيراني المفاوض في فيينا إلى الدور السلبي الذي تلعبه فرنسا بشأن القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T16:42+0000

2022-03-01T16:42+0000

2022-03-01T16:42+0000

إيران

أخبار فرنسا

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن المصدر المطلع أن فرنسا قد تعيق التوصل إلى اتفاق في فيينا، وتنتهج نهجا سیاسیا لتحقیق أغراضها، بدعوى أن باريس تلعب دورا مهما في إبعاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دورها القانوني والتقني بسبب أغراضها السياسية.وأكد المصدر أن حل القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية هو أحد الشروط المسبقة المهمة للتوصل إلى اتفاق في فيينا.ولفتت الوكالة إلى أنه لطالما حاول الفرنسيون عرقلة تسوية الملف النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحسب علاقات فرنسا القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإسرائيل، أيضا، کما أن باريس تلعب الدور نفسه في فيينا، هذه الأیام.وكان على باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين قد عاد إلى طهران، ليلة الأربعاء الماضي، بهدف إجراء مشاورات تتعلق بالمفاوضات، وعاد أمس الاثنين إلى فيينا من أجل مواصلة المفاوضات بهدف معالجة المشاكل والتوصل إلى اتفاق نهائي.ونشر باقري، الأحد الماضي، على حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، لكن لن يتم الاتفاق على شيء، حتى يتم الاتفاق على كل شيء".وأعلنت إيران في وقت سابق، عن انفراجة في مفاوضات الملف النووي الجارية في فيينا، مشيرة إلى أن كبير مفاوضيها سيعود إلى طهران للتشاور.وأشارت إلى أن المحادثات النووية وصلت إلى مرحلة دقيقة ومهمة، مطالبا الدول الغربية بتبني نهج واقعي في التعامل مع النقاط المتبقية بالمحادثات المستمرة على مدار 10 أشهر.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/بوريل-محادثات-الاتفاق-النووي-بين-إيران-والغرب-بلغت-مرحلة-حرجة-1059205377.html

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