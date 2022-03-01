https://arabic.sputniknews.com/20220301/ارتفاع-العقود-الآجلة-للخام-الأمريكي-إلى-أكثر-من-100-دولار-للبرميل-1059324589.html
ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل
ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات، إلى 100.97 دولار للبرميل الواحد. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:09+0000
2022-03-01T13:09+0000
2022-03-01T13:09+0000
اقتصاد
العالم
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كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعا لأكثر من 100 دولار للبرميل (101.53)، بزيادة خمسة دولارات.وقفزت أسعار النفط، يوم 28 فبراير/ شباط، بعد أن فرض الحلفاء الغربيون مزيدا من العقوبات على روسيا وعزلوا بعض البنوك الروسية عن نظام عالمي للمدفوعات.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.06 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 105.07 دولار في التعاملات المبكرة.وينتهي تداول عقود برنت تسليم أبريل/ نيسان اليوم. وصعد العقد الأكثر نشاطا، تسليم مايو/ أيار، 3.14 دولار إلى 97.26 دولار للبرميل.وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 4.13 دولار، أو 4.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 95.72 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في التعاملات المبكرة 99.10 دولار.
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اقتصاد, العالم
ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات، إلى 100.97 دولار للبرميل الواحد.
كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعا لأكثر من 100 دولار للبرميل (101.53)، بزيادة خمسة دولارات.
وقفزت أسعار النفط، يوم 28 فبراير/ شباط، بعد أن فرض الحلفاء الغربيون مزيدا من العقوبات على روسيا وعزلوا بعض البنوك الروسية عن نظام عالمي للمدفوعات.
وأنهت عقود خام برنت
القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.06 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 105.07 دولار في التعاملات المبكرة.
وينتهي تداول عقود برنت تسليم أبريل/ نيسان اليوم. وصعد العقد الأكثر نشاطا، تسليم مايو/ أيار، 3.14 دولار إلى 97.26 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 4.13 دولار، أو 4.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 95.72 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في التعاملات المبكرة 99.10 دولار.