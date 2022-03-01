https://arabic.sputniknews.com/20220301/ارتفاع-ضحايا-حريق-مول-لاميرادا-بدمشق-إلى-11-شخصا-1059313798.html

ارتفاع ضحايا حريق مول "لاميرادا" بدمشق إلى 11 شخصا

ارتفاع ضحايا حريق مول "لاميرادا" بدمشق إلى 11 شخصا

كشفت وزارة الداخلية السورية عن أن أحد عشر شخصا قضوا في الحريق الذي شب في مول "لاميرادا" وسط العاصمة دمشق. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T10:29+0000

2022-03-01T10:29+0000

2022-03-01T10:29+0000

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وقالت الوزارة في بيان لها، إن "أحد عشر شخصاً توفوا جراء حريق مول لاميرادا.. وتم إنقاذ شخصين"، مؤكدة أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق"، مشيرة إلى أن "فوج إطفاء دمشق بالتعاون مع الدفاع المدني ومؤازرة دوريات قيادة شرطة دمشق، تمكنوا من إخماد الحريق الذي نشب في مول لاميرادا بشارع الحمرا بدمشق، وتم إنقاذ شخصين تم إسعافهما إلى مشفى المواساة".وفي وقت سابق فجر اليوم، اندلع حريق كبير في أحد المولات التجارية ضمن الوسط التجاري بالعاصمة السورية دمشق.وصباحا، قال العميد أحمد عباس مدير الدفاع المدني في دمشق لـ "سبوتنيك" أن فرق الدفاع انتشلت حتى الآن 6 قتلى قضوا في الحريق، وهم من العمال المناوبين ومجموعات الحراسة الخاصة بالمول ممن لم يتمكنوا من الخروج خلال مرحلته الأولى، مؤكدا استمرار البحث عن ضحايا محتملين آخرين.وبين مدير الدفاع المدني بدمشق أن العمل تم مع فوج الإطفاء على منع انتقال الحريق إلى المباني المجاورة، مشيرا إلى طبيعة الموقع وتلاصق المباني بعضها مع بعض، مؤكدا النجاح في حصر بؤرة النار ضمن المول، مشيرا إلى أن الزمر المناوبة وفعاليات الإطفاء والداخلية تحركت على الفور مع تلقي معلومات من غرفة العمليات المركزية بنشوب حريق عند الساعة الثالثة و40 دقيقة في المول.وأَردف العميد عباس أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يتلخص في ماس كهربائي ناجم عن حمولة زائدة في المولدات الكهربائية التي تعمل ضمن المول.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أبدى محافظ دمشق أسفه لسقوط ضحايا خلال الحريق، مؤكدا التزام المحافظة بكل ما تتيحه به الأنظمة والقوانين لتعويض المتضريين.من جهته، قال قائد شرطة إطفاء مدينة دمشق العميد داوود نصرة، لـ "سبوتنيك" أن عمليات إخماد الحريق كانت غاية في الصعوبة نظرا لطبيعة الموقع، مؤكدا أن القسم الأساسي مع عملية الإطفاء تمت عبر استخدام أسطح الأبنية المجاورة، مؤكدا أن السلطات الجنائية باشرت تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق.ويعد سوق الشعلان وشارع الحمراء من أشهر أسواق في العاصمة السورية، ويعدان جزءا أساسيا من وسطها التجاري الذي يستضيف المئات من متاجر الألبسة على اختلاف ماركاتها المحلية والعالمية.

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