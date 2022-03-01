https://arabic.sputniknews.com/20220301/استطلاع-ارتفاع-ثقة-الروس-في-بوتين-إلى-70-عقب-العملية-العسكرية-1059337378.html
استطلاع: ارتفاع ثقة الروس في بوتين إلى 70% عقب العملية العسكرية
استطلاع: ارتفاع ثقة الروس في بوتين إلى 70% عقب العملية العسكرية
ارتفعت ثقة المواطنين الروس في الرئيس فلاديمير بوتين من 60 إلى 70 بالمئة خلال أسبوع واحد، وذلك حسب استطلاع للرأي أجرته منظمة "الرأي العام". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:48+0000
2022-03-01T16:48+0000
2022-03-01T16:50+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بعد إعلان الرئيس الروسي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فإن 71 بالمئة من المستطلعة آراؤهم (في الـ27 من شهر فبراير/شباط) يثقون في الرئيس الروسي، بينما حاز بوتين على ثقة 60 بالمئة فقط في 20 فبراير.وأبدى 18 بالمئة عدم ثقتهم في أداء الرئيس الروسي (في 20 فبراير كان الرقم يبلغ 29 بالمئة)، بينما لم يجب 11 بالمئة من المستطلعة آراؤهم على سؤال هل يثقون في الرئيس الروسي أم لا.هذا وتواصل القوات الروسية لليوم السادس، عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وشدد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
استطلاع: ارتفاع ثقة الروس في بوتين إلى 70% عقب العملية العسكرية
16:48 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
ارتفعت ثقة المواطنين الروس في الرئيس فلاديمير بوتين من 60 إلى 70 بالمئة خلال أسبوع واحد، وذلك حسب استطلاع للرأي أجرته منظمة "الرأي العام".
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بعد إعلان الرئيس الروسي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فإن 71 بالمئة من المستطلعة آراؤهم (في الـ27 من شهر فبراير/شباط) يثقون في الرئيس الروسي، بينما حاز بوتين على ثقة 60 بالمئة فقط في 20 فبراير.
وأبدى 18 بالمئة عدم ثقتهم في أداء الرئيس الروسي (في 20 فبراير كان الرقم يبلغ 29 بالمئة)، بينما لم يجب 11 بالمئة من المستطلعة آراؤهم على سؤال هل يثقون في الرئيس الروسي أم لا.
هذا وتواصل القوات الروسية لليوم السادس، عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس
وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
وشدد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.