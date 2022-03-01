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الأمم المتحدة: مقتل 440 مدنيا في جنوب السودان خلال 4 أشهر من عام 2021
الأمم المتحدة: مقتل 440 مدنيا في جنوب السودان خلال 4 أشهر من عام 2021
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 440 شخصا، قتلوا في اشتباكات جنوب غربي السودن خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول من عام 2021. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T08:45+0000
2022-03-01T08:45+0000
أخبار جنوب السودان
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وحسب "أ ف ب"، أكد تقرير للأمم المتحدة في جنوب السودان أن هناك تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، في أثناء القتال بمقاطعة تمبورا بولاية غرب الاستوائية.وأشار التقرير إلى مقتل 440 مدنيا، وخطف 74 في الاشتباكات التي حدثت في المنطقة، فيما تعرض 64 مدنيا إلى العنف الجسدي.وخلال نفس الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الماضي أبلغ عن فقدان 56 شخصا، وأجبر نحو 80 ألفا على الفرار من منازلهم.وألقى التقرير باللوم على أفراد القوات المسلحة الموالية للرئيس سلفا كير وخصومه في الحركة الشعبية لتحرير السودان / الجيش المعارض لنائب الرئيس ريك مشار و"الميليشيات التابعة لهم". ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت، في بيان، إلى محاسبة "جميع المتورطين في أعمال القتل والاغتصاب والاختطاف".
أخبار جنوب السودان
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أخبار جنوب السودان

الأمم المتحدة: مقتل 440 مدنيا في جنوب السودان خلال 4 أشهر من عام 2021

08:45 GMT 01.03.2022
© REUTERS / Samir Bolريك مشار نائب رئيس جنوب السودان
ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Samir Bol
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 440 شخصا، قتلوا في اشتباكات جنوب غربي السودن خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول من عام 2021.
وحسب "أ ف ب"، أكد تقرير للأمم المتحدة في جنوب السودان أن هناك تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، في أثناء القتال بمقاطعة تمبورا بولاية غرب الاستوائية.
وأشار التقرير إلى مقتل 440 مدنيا، وخطف 74 في الاشتباكات التي حدثت في المنطقة، فيما تعرض 64 مدنيا إلى العنف الجسدي.
وخلال نفس الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الماضي أبلغ عن فقدان 56 شخصا، وأجبر نحو 80 ألفا على الفرار من منازلهم.
وألقى التقرير باللوم على أفراد القوات المسلحة الموالية للرئيس سلفا كير وخصومه في الحركة الشعبية لتحرير السودان / الجيش المعارض لنائب الرئيس ريك مشار و"الميليشيات التابعة لهم".
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت، في بيان، إلى محاسبة "جميع المتورطين في أعمال القتل والاغتصاب والاختطاف".
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