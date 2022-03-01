https://arabic.sputniknews.com/20220301/الإمارات-تطلق-مبادرة-وطنية-للحد-من-هدر-الغذاء-1059330429.html
الإمارات تطلق مبادرة وطنية للحد من "هدر الغذاء"
الإمارات تطلق مبادرة وطنية للحد من "هدر الغذاء"
أطلقت الإمارات، اليوم الثلاثاء، مبادرة وطنية للحد من فقد الغذاء وهدره، بهدف تشكيل منظومة استراتيجية على مستوى الدولة للتشجيع على تبني السلوكيات الإيجابية... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:42+0000
2022-03-01T14:42+0000
2022-03-01T14:42+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إلى أن المبادرة التي أطلق عليها اسم "نعمة" تسعى للحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول عام 2030 وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار السعي "لاستدامة الموارد بما يتوافق مع القيم الوطنية لدولة الإمارات، واستناداً إلى أسس المسؤولية المجتمعية، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة".وأوضحت الوكالة الرسمية إلى أن المبادرة ستعمل على تنسيق جهود الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع تحت مظلة مشتركة، للحد من فقد الغذاء وهدره عبر سلسلة الإمداد الغذائية، ابتداءً من عملية الإنتاج إلى الاستهلاك والتي تشمل المزارع، الشركات، الموزعين، بائعي التجزئة حتى الأفراد.وحضر عدد من المسؤولين في الإمارات إطلاق المبادرة، على رأسهم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان الذي أكد "أهمية نقل السلوكيات المتأصلة في جذور المجتمع الإماراتي إلى الأجيال الحالية والمقبلة للاقتداء بأجدادنا وآبائنا الأوائل الذين كانوا أكثر ترشيداً لاستهلاك الغذاء بما يحقق الاستدامة".وحث "على تعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية المشتركة لدى جميع أفراد المجتمع وتصحيح الممارسات والسلوكيات المجتمعية التي تتسبب في هدر المواد الغذائية لضمان استدامة مواردنا الغذائية وغيرها من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا وتجسيد توجهات الدولة نحو مستقبل مستدام".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تطلق مبادرة وطنية للحد من "هدر الغذاء"
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أطلقت الإمارات، اليوم الثلاثاء، مبادرة وطنية للحد من فقد الغذاء وهدره، بهدف تشكيل منظومة استراتيجية على مستوى الدولة للتشجيع على تبني السلوكيات الإيجابية والترشيد في استهلاك الغذاء.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
، إلى أن المبادرة التي أطلق عليها اسم "نعمة" تسعى للحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول عام 2030 وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار السعي "لاستدامة الموارد بما يتوافق مع القيم الوطنية لدولة الإمارات، واستناداً إلى أسس المسؤولية المجتمعية، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة".
وأوضحت الوكالة الرسمية إلى أن المبادرة ستعمل على تنسيق جهود الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع تحت مظلة مشتركة، للحد من فقد الغذاء وهدره عبر سلسلة الإمداد الغذائية، ابتداءً من عملية الإنتاج إلى الاستهلاك والتي تشمل المزارع، الشركات، الموزعين، بائعي التجزئة حتى الأفراد.
ولفتت إلى أن المبادرة تعقد شراكات واسعة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية والمجتمعية والفنادق والمطاعم بجانب تجار التجزئة والجامعات والمدارس وغيرهم من الشركاء.
وحضر عدد من المسؤولين في الإمارات إطلاق المبادرة، على رأسهم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان الذي أكد "أهمية نقل السلوكيات المتأصلة في جذور المجتمع الإماراتي إلى الأجيال الحالية والمقبلة للاقتداء بأجدادنا وآبائنا الأوائل الذين كانوا أكثر ترشيداً لاستهلاك الغذاء بما يحقق الاستدامة".
وحث "على تعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية المشتركة لدى جميع أفراد المجتمع وتصحيح الممارسات والسلوكيات المجتمعية التي تتسبب في هدر المواد الغذائية لضمان استدامة مواردنا الغذائية وغيرها من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا وتجسيد توجهات الدولة نحو مستقبل مستدام".