الإمارات تعلن ربط العاصمة أبو ظبي ودبي بخط قطار مباشر
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق قطار جديد على الخط المركزي في محطة تيستوفسكايا في موسكو، 10 ديسمبر 2019
© Sputnik . Maksim Blinov/
أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز الربط اللوجستي بين أبوظبي ودبي ضمن شبكة "قطار الاتحاد".
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عبر حسابه على "تويتر": "شهدت برفقة أخي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ربط إماراتي أبوظبي ودبي بخط مباشر ضمن شبكة قطار الاتحاد ".
شهدت برفقة أخي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ربط إماراتي أبوظبي ودبي بخط مباشر ضمن شبكة قطار الاتحاد .. محطة رئيسية ضمن أكبر مشروع بنية تحتية في دولة الإمارات .. ٤٧ مليون ساعة عمل .. و٢٧ شهراً لإنجاز هذا الربط اللوجستي التاريخي بين أبوظبي ودبي عبر خط مباشر طوله ٢٥٦ كم .. pic.twitter.com/0qqqZYBY3P— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) March 1, 2022
وأضاف: أنها "محطة رئيسية ضمن أكبر مشروع بنية تحتية في دولة الإمارات "، متابعا: "٤٧ مليون ساعة عمل، و٢٧ شهراً لإنجاز هذا الربط اللوجستي التاريخي بين أبوظبي ودبي عبر خط مباشر طوله ٢٥٦ كم".
إنجاز الربط اللوجستي بين أبوظبي ودبي هو إنجاز كبير لشركة قطار الاتحاد بقيادة أخي الشيخ ذياب بن محمد .. الآثار الاقتصادية والتنموية ستمتد لسنوات طويلة .. وتنافسية دولة الإمارات سترتفع .. والأهم من ذلك روح الاتحاد تترسخ جذورها بين كافة مناطق الدولة مع هذا المشروع الوطني الكبير .. pic.twitter.com/lAmCkkkg8f— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) March 1, 2022
وأردف أن "إنجاز الربط اللوجستي بين أبوظبي ودبي هو إنجاز كبير لشركة قطار الاتحاد بقيادة أخي الشيخ ذياب بن محمد"، مشيرا أن الآثار الاقتصادية والتنموية ستمتد لسنوات طويلة وأن تنافسية دولة الإمارات سترتفع.