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الإمارات تعلن ربط العاصمة أبو ظبي ودبي بخط قطار مباشر
الإمارات تعلن ربط العاصمة أبو ظبي ودبي بخط قطار مباشر
أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز الربط اللوجستي بين أبوظبي ودبي ضمن شبكة "قطار الاتحاد". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:33+0000
2022-03-01T13:33+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عبر حسابه على "تويتر": "شهدت برفقة أخي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ربط إماراتي أبوظبي ودبي بخط مباشر ضمن شبكة قطار الاتحاد ".وأضاف: أنها "محطة رئيسية ضمن أكبر مشروع بنية تحتية في دولة الإمارات "، متابعا: "٤٧ مليون ساعة عمل، و٢٧ شهراً لإنجاز هذا الربط اللوجستي التاريخي بين أبوظبي ودبي عبر خط مباشر طوله ٢٥٦ كم".وأردف أن "إنجاز الربط اللوجستي بين أبوظبي ودبي هو إنجاز كبير لشركة قطار الاتحاد بقيادة أخي الشيخ ذياب بن محمد"، مشيرا أن الآثار الاقتصادية والتنموية ستمتد لسنوات طويلة وأن تنافسية دولة الإمارات سترتفع.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلن ربط العاصمة أبو ظبي ودبي بخط قطار مباشر

13:33 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق قطار جديد على الخط المركزي في محطة تيستوفسكايا في موسكو، 10 ديسمبر 2019
اطلاق قطار جديد على الخط المركزي في محطة تيستوفسكايا في موسكو، 10 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز الربط اللوجستي بين أبوظبي ودبي ضمن شبكة "قطار الاتحاد".
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عبر حسابه على "تويتر": "شهدت برفقة أخي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ربط إماراتي أبوظبي ودبي بخط مباشر ضمن شبكة قطار الاتحاد ".
وأضاف: أنها "محطة رئيسية ضمن أكبر مشروع بنية تحتية في دولة الإمارات "، متابعا: "٤٧ مليون ساعة عمل، و٢٧ شهراً لإنجاز هذا الربط اللوجستي التاريخي بين أبوظبي ودبي عبر خط مباشر طوله ٢٥٦ كم".
وأردف أن "إنجاز الربط اللوجستي بين أبوظبي ودبي هو إنجاز كبير لشركة قطار الاتحاد بقيادة أخي الشيخ ذياب بن محمد"، مشيرا أن الآثار الاقتصادية والتنموية ستمتد لسنوات طويلة وأن تنافسية دولة الإمارات سترتفع.
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