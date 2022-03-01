https://arabic.sputniknews.com/20220301/الاتحاد-الأوربي-يحظر-بث-سبوتنيك-وآرتي-في-بلدانه-ويمنع-المشاركة-بمشاريع-يمولها-صندوق-الاستثمار-1059342456.html
الاتحاد الأوربي يحظر بث سبوتنيك وآرتي في بلدانه ويمنع المشاركة بمشاريع يمولها صندوق الاستثمار الروسي
الاتحاد الأوربي يحظر بث سبوتنيك وآرتي في بلدانه ويمنع المشاركة بمشاريع يمولها صندوق الاستثمار الروسي
وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي على حظر البث في الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" وقنوات "آر تي"، وحظر المشاركة في المشاريع التي يشترك في تمويلها... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T20:20+0000
2022-03-01T20:20+0000
2022-03-01T20:51+0000
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عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وأعلنت البعثة الفرنسية في مجلس الاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حظر البث في الاتحاد الأوروبي "سبوتنيك" و"آر تي"، مضيفة أن الممثلين وافقوا كذلك على حظر المشاركة في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي.هذا وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق من اليوم، أنها ستصنف وتحد من وصول التغريدات المرتبطة بمصادر إخبارية روسية تابعة لموسكو، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر وكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي".وبحسب منصة التدوين القصير، فإن الخطوة التي بدأتها الاثنين، ستشجع المستخدمين فقط على "البقاء على اطلاع" وستظهر علامات على التغريدات التي تشارك المعلومات من حسابات وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة.وفقا لما نقلته مجلة "فوربس"، لن توصي "تويتر" بمشاركة التغريدات التي تتضمن محتوى لوسائل الإعلام الحكومية الروسية وسيتم حظرها من الظهور في خاصية "الأكثر بحثا".وقالت "تويتر"، إن معظم محتوى وسائل الإعلام الحكومية الروسية على الشبكة ينشر من خلال المشاركة الفردية وليس مباشرة من حسابات تلك المنافذ الإعلامية، ما يعني أن معظم الناس كانوا يشاهدون هذا المحتوى دون تسميات مرئية.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/تويتر-يضع-شارات-خاصة-ويحد-من-وصول-المغردين-بأخبار-سبوتنيك-وآر-تي-1059341552.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا
الاتحاد الأوربي يحظر بث سبوتنيك وآرتي في بلدانه ويمنع المشاركة بمشاريع يمولها صندوق الاستثمار الروسي
20:20 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 20:51 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي على حظر البث في الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" وقنوات "آر تي"، وحظر المشاركة في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وأعلنت البعثة الفرنسية في مجلس الاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حظر البث في الاتحاد الأوروبي "سبوتنيك" و"آر تي"، مضيفة أن الممثلين وافقوا كذلك على حظر المشاركة في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
هذا وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق من اليوم، أنها ستصنف وتحد من وصول التغريدات المرتبطة بمصادر إخبارية روسية تابعة لموسكو، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر وكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي".
وبحسب منصة التدوين القصير، فإن الخطوة التي بدأتها الاثنين، ستشجع المستخدمين فقط على "البقاء على اطلاع" وستظهر علامات على التغريدات
التي تشارك المعلومات من حسابات وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة.
وفقا لما نقلته مجلة "فوربس"، لن توصي "تويتر" بمشاركة التغريدات التي تتضمن محتوى لوسائل الإعلام الحكومية الروسية
وسيتم حظرها من الظهور في خاصية "الأكثر بحثا".
وقالت "تويتر"، إن معظم محتوى وسائل الإعلام الحكومية الروسية على الشبكة ينشر من خلال المشاركة الفردية وليس مباشرة من حسابات تلك المنافذ الإعلامية، ما يعني أن معظم الناس كانوا يشاهدون هذا المحتوى دون تسميات مرئية.