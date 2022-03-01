https://arabic.sputniknews.com/20220301/الاتحاد-الأوروبي-يهدد-روسيا-بحرب-اقتصادية-ومالية-شاملة-1059309032.html
الاتحاد الأوروبي يهدد روسيا بحرب اقتصادية ومالية شاملة
الاتحاد الأوروبي يهدد روسيا بحرب اقتصادية ومالية شاملة
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول قمع موسكو اقتصاديًا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:30+0000
2022-03-01T09:30+0000
2022-03-01T09:30+0000
العالم
اقتصاد
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال لراديو "فرانس إنفو": "سنشن حربا اقتصادية ومالية عالمية ضد روسيا".بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن فرض عقوبات جديدة. حظر الاتحاد الأوروبي العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول بنك روسيا. أيضًا، شملت العقوبات العديد من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك "سبيربنك" و"في تي بي". وتم فصل العديد من البنوك عن "سويفت".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يهدد روسيا بحرب اقتصادية ومالية شاملة
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قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول قمع موسكو اقتصاديًا.
وقال لراديو "فرانس إنفو": "سنشن حربا اقتصادية ومالية عالمية ضد روسيا".
بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن فرض عقوبات جديدة. حظر الاتحاد الأوروبي العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول بنك روسيا. أيضًا، شملت العقوبات العديد من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك "سبيربنك" و"في تي بي". وتم فصل العديد من البنوك عن "سويفت".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.