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https://arabic.sputniknews.com/20220301/الاتحاد-الدولي-للتزلج-يمنع-سبوتنيك-من-تغطية-الأحداث-التي-ينظمها-1059340514.html
الاتحاد الدولي للتزلج يمنع "سبوتنيك" من تغطية الأحداث التي ينظمها
الاتحاد الدولي للتزلج يمنع "سبوتنيك" من تغطية الأحداث التي ينظمها
سحب الاتحاد الدولي للتزلج اعتماد صحفيي "سبوتنيك" لتغطية البطولات العالمية للتزلج على الجليد. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T18:41+0000
2022-03-01T18:41+0000
روسيا
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وفي وقت سابق، وعلى خلفية الأحداث في أوكرانيا أوصت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية يوم الاثنين بأن لا تسمح الاتحادات الرياضية للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة بالمنافسات.وتم إلغاء تسجيل مشاركة لصحفي من وكالة "سبوتنيك" في مؤتمر حول الغاز في فيينا، اليوم الثلاثاء، في 1 آذار/مارس، بدعوى أن "المنظمين ينتمون إلى شركة أمريكية".وسحب منظمو مؤتمر الغاز الأوروبي اعتماد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فيينا، في إشارة إلى تعليمات القيادة بوقف أي علاقات مع الشركات ووسائل الإعلام الروسية.ويُعقد المؤتمر الأوروبي للغاز سنويًا في العاصمة النمساوية فيينا، وسيعقد هذا العام في الفترة من 21 إلى 23 مارس/ آذار.وتلقى مراسل وكالة ريا نوفوستي (سبوتنيك) تأكيدًا بالتسجيل في المؤتمر يوم 3 فبراير/ شباط المنصرم.وتم تقييد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك" على "إنستغرام" بالفعل في البلدان الأوروبية، بعد أن أعلنت شركة "Meta" الأمريكية، التي تمتلكها، عن خطط لتقييد الوصول إلى "آر تي" و"سبوتنيك"، حسبما ذكرت الوكالة على موقعها على الإنترنت.وورد عند محاولة فتح حساب: "نظرًا لقرار الحكومة أو المحكمة أو أي سلطة أخرى، تم تقييد الوصول إلى حسابك في هذه المنطقة".تحتوي القائمة أدناه على 27 دولة تم فيها تطبيق هذه القيود: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جمهورية التشيك.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/منظمون-أمريكيون-يمنعون-مراسل-سبوتنيك-من-تغطية-مؤتمر-أوروبي-للغاز-1059340089.html
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روسيا

الاتحاد الدولي للتزلج يمنع "سبوتنيك" من تغطية الأحداث التي ينظمها

18:41 GMT 01.03.2022
© Fotolia / Maxoidosصحافة
صحافة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Fotolia / Maxoidos
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سحب الاتحاد الدولي للتزلج اعتماد صحفيي "سبوتنيك" لتغطية البطولات العالمية للتزلج على الجليد.
وفي وقت سابق، وعلى خلفية الأحداث في أوكرانيا أوصت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية يوم الاثنين بأن لا تسمح الاتحادات الرياضية للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة بالمنافسات.
وتم إلغاء تسجيل مشاركة لصحفي من وكالة "سبوتنيك" في مؤتمر حول الغاز في فيينا، اليوم الثلاثاء، في 1 آذار/مارس، بدعوى أن "المنظمين ينتمون إلى شركة أمريكية".
وسحب منظمو مؤتمر الغاز الأوروبي اعتماد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فيينا، في إشارة إلى تعليمات القيادة بوقف أي علاقات مع الشركات ووسائل الإعلام الروسية.
جناح وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
منع مراسل "سبوتنيك" من تغطية مؤتمر للغاز في فيينا
18:13 GMT
ويُعقد المؤتمر الأوروبي للغاز سنويًا في العاصمة النمساوية فيينا، وسيعقد هذا العام في الفترة من 21 إلى 23 مارس/ آذار.
وتلقى مراسل وكالة ريا نوفوستي (سبوتنيك) تأكيدًا بالتسجيل في المؤتمر يوم 3 فبراير/ شباط المنصرم.
وتم تقييد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك" على "إنستغرام" بالفعل في البلدان الأوروبية، بعد أن أعلنت شركة "Meta" الأمريكية، التي تمتلكها، عن خطط لتقييد الوصول إلى "آر تي" و"سبوتنيك"، حسبما ذكرت الوكالة على موقعها على الإنترنت.
وورد عند محاولة فتح حساب: "نظرًا لقرار الحكومة أو المحكمة أو أي سلطة أخرى، تم تقييد الوصول إلى حسابك في هذه المنطقة".
تحتوي القائمة أدناه على 27 دولة تم فيها تطبيق هذه القيود: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جمهورية التشيك.
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