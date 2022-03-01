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البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الدبيبة
https://arabic.sputniknews.com/20220301/البرلمان-الليبي-يدين-تهديدات-بالقتل-تعرض-لها-عدد-من-نوابه-ويطالب-بتحقيق-عاجل-1059329599.html
البرلمان الليبي يدين تهديدات بالقتل تعرض لها عدد من نوابه ويطالب بتحقيق عاجل
البرلمان الليبي يدين تهديدات بالقتل تعرض لها عدد من نوابه ويطالب بتحقيق عاجل
طالب مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في تعرض عدد من الأعضاء وعائلاتهم لتهديدات بالقتل من قبل... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:25+0000
2022-03-01T14:29+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقال المجلس، في بيان صحافي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إنه "يدين وبشدة ما تعرض له عدد كبير من الأعضاء خلال أمس واليوم من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم والمنع من العودة لبيوتهم ووصل الأمر إلى الاعتداء على المنازل".وأوضح البيان أن "مجلس النواب إذ يدين هذه التصرفات الإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين على القانون"، مؤكداً على "تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي ويؤكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.يذكر أن مجلس النواب الليبي كان يستعد لعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتي تتكون من 31 حقيقة وزارية.ووفقاً لمصادر لوكالة سبوتنيك فإن الجلسة تأجلت أمس الاثنين بسبب خلافات على حقائب وزارية بالإضافة إلى منصب النائب الثاني لرئيس الحكومة.وقالت مصادر برلمانية ليبية إن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا يجري مشاورات مع نواب الجنوب والمنطقة الغربية، من أجل تعديلات على الحكومة.وفي 10 فبراير/شباط الماضي، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

البرلمان الليبي يدين تهديدات بالقتل تعرض لها عدد من نوابه ويطالب بتحقيق عاجل

14:25 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 14:29 GMT 01.03.2022)
© AFP 2022 / ABDULLAH DOMAمجلس النواب الليبي في طبرق
مجلس النواب الليبي في طبرق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH DOMA
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طالب مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في تعرض عدد من الأعضاء وعائلاتهم لتهديدات بالقتل من قبل أطراف لم يسمها.
بنغازي - سبوتنيك. وقال المجلس، في بيان صحافي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إنه "يدين وبشدة ما تعرض له عدد كبير من الأعضاء خلال أمس واليوم من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم والمنع من العودة لبيوتهم ووصل الأمر إلى الاعتداء على المنازل".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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وأوضح البيان أن "مجلس النواب إذ يدين هذه التصرفات الإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين على القانون"، مؤكداً على "تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي ويؤكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية".
وحمل مجلس النواب الليبي "السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن أمن وسلامة أعضاء مجلس النواب"، مطالباً "النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
يذكر أن مجلس النواب الليبي كان يستعد لعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتي تتكون من 31 حقيقة وزارية.
ووفقاً لمصادر لوكالة سبوتنيك فإن الجلسة تأجلت أمس الاثنين بسبب خلافات على حقائب وزارية بالإضافة إلى منصب النائب الثاني لرئيس الحكومة.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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1 فبراير, 19:28 GMT
وقالت مصادر برلمانية ليبية إن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا يجري مشاورات مع نواب الجنوب والمنطقة الغربية، من أجل تعديلات على الحكومة.
وفي 10 فبراير/شباط الماضي، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
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