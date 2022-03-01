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البرلمان الليبي يدين تهديدات بالقتل تعرض لها عدد من نوابه ويطالب بتحقيق عاجل

البرلمان الليبي يدين تهديدات بالقتل تعرض لها عدد من نوابه ويطالب بتحقيق عاجل

طالب مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في تعرض عدد من الأعضاء وعائلاتهم لتهديدات بالقتل من قبل... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T14:25+0000

2022-03-01T14:25+0000

2022-03-01T14:29+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي - سبوتنيك. وقال المجلس، في بيان صحافي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إنه "يدين وبشدة ما تعرض له عدد كبير من الأعضاء خلال أمس واليوم من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم والمنع من العودة لبيوتهم ووصل الأمر إلى الاعتداء على المنازل".وأوضح البيان أن "مجلس النواب إذ يدين هذه التصرفات الإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين على القانون"، مؤكداً على "تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي ويؤكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.يذكر أن مجلس النواب الليبي كان يستعد لعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتي تتكون من 31 حقيقة وزارية.ووفقاً لمصادر لوكالة سبوتنيك فإن الجلسة تأجلت أمس الاثنين بسبب خلافات على حقائب وزارية بالإضافة إلى منصب النائب الثاني لرئيس الحكومة.وقالت مصادر برلمانية ليبية إن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا يجري مشاورات مع نواب الجنوب والمنطقة الغربية، من أجل تعديلات على الحكومة.وفي 10 فبراير/شباط الماضي، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

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