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البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الدبيبة
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البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الدبيبة
البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الدبيبة
منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:53+0000
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البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الدبيبة

14:53 GMT 01.03.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
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