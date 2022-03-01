https://arabic.sputniknews.com/20220301/البرلمان-الليبي-يمنح-الثقة-لحكومة-فتحي-باشاغا-لتكون-بديلة-لحكومة-الدبيبة-1059331170.html
البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الدبيبة
البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الدبيبة
منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:53+0000
2022-03-01T14:53+0000
2022-03-01T14:53+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الدبيبة
تابعنا عبر
يتبع
منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.