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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/البنتاغون-حظر-الطيران-فوق-الأجواء-الأوكرانية-غير-مطروح-للنقاش-1059336508.html
البنتاغون: حظر الطيران فوق الأجواء الأوكرانية غير مطروح للنقاش
البنتاغون: حظر الطيران فوق الأجواء الأوكرانية غير مطروح للنقاش
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنه "في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لم تتم حتى مناقشة مسألة منطقة حظر الطيران في المجال الجوي لأوكرانيا، كما... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:33+0000
2022-03-01T17:28+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة ستارز آند سترايبس ، نقلاً عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه: "قال رئيس الولايات المتحدة - القائد الأعلى - إننا لن نقاتل في أوكرانيا، وبالطبع لن نفرض منطقة حظر طيران، ستجرّك إلى القتال".كما علق المصدر على الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل القوات الردع الاستراتيجي للجيش الروسي إلى وضع الاستعداد للخدمة القتالية، مشيرًا إلى أنه "في الوقت الحالي نحن (الولايات المتحدة) لا نلاحظ أي شيء من شأنه أن يخفف من ارتياحنا، أو الثقة في ردعنا الاستراتيجي".بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن ثقته في أن "المساعدة العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا ستقع في أيد أمينة لدى الجيش الأوكراني".وجاء رد البيت الأبيض، يوم أمس الاثنين، في 28 فبراير/ شباط، فاترا على اقتراح فلاديمير زيلينسكي فيما يتعلق بفرض منطقة حظر طيران للرحلات الجوية الروسية فوق أوكرانيا.وقال البيت الأبيض إن "مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة صراع مباشر مع موسكو، وهو ما لا تريده واشنطن".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين، إن فرض منطقة حظر طيران سيكون خطوة نحو إرسال قوات أمريكية لمحاربة روسيا.وأضافت، "فرض منطقة حظر طيران يتطلب تطبيقا"، مضيفة أنه سيستلزم نشر الجيش الأمريكي لتطبيقه، وهو ما سيكون.. صراعا مباشرا محتملا وربما حربا مع روسيا، وهو ما لا نخطط أحيانا لأن نكون جزءا منه".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الكرملين-الحديث-عن-اجتماع-بين-بوتين-وزيلينسكي-سابق-لأوانه-1059338551.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

البنتاغون: حظر الطيران فوق الأجواء الأوكرانية غير مطروح للنقاش

16:33 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 17:28 GMT 01.03.2022)
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
CC0 / pixabay.com /
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنه "في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لم تتم حتى مناقشة مسألة منطقة حظر الطيران في المجال الجوي لأوكرانيا، كما أنها لن تطرح مستقبلا".
وذكرت صحيفة ستارز آند سترايبس ، نقلاً عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه: "قال رئيس الولايات المتحدة - القائد الأعلى - إننا لن نقاتل في أوكرانيا، وبالطبع لن نفرض منطقة حظر طيران، ستجرّك إلى القتال".
كما علق المصدر على الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل القوات الردع الاستراتيجي للجيش الروسي إلى وضع الاستعداد للخدمة القتالية، مشيرًا إلى أنه "في الوقت الحالي نحن (الولايات المتحدة) لا نلاحظ أي شيء من شأنه أن يخفف من ارتياحنا، أو الثقة في ردعنا الاستراتيجي".
بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن ثقته في أن "المساعدة العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا ستقع في أيد أمينة لدى الجيش الأوكراني".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
الكرملين: الحديث عن اجتماع بين بوتين وزيلينسكي سابق لأوانه
17:20 GMT
وجاء رد البيت الأبيض، يوم أمس الاثنين، في 28 فبراير/ شباط، فاترا على اقتراح فلاديمير زيلينسكي فيما يتعلق بفرض منطقة حظر طيران للرحلات الجوية الروسية فوق أوكرانيا.
وقال البيت الأبيض إن "مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة صراع مباشر مع موسكو، وهو ما لا تريده واشنطن".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين، إن فرض منطقة حظر طيران سيكون خطوة نحو إرسال قوات أمريكية لمحاربة روسيا.
وأضافت، "فرض منطقة حظر طيران يتطلب تطبيقا"، مضيفة أنه سيستلزم نشر الجيش الأمريكي لتطبيقه، وهو ما سيكون.. صراعا مباشرا محتملا وربما حربا مع روسيا، وهو ما لا نخطط أحيانا لأن نكون جزءا منه".
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