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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/الجعفري-لـسبوتنيك-الغرب-مستعد-لتسليح-النازيين-من-أجل-إيذاء-روسيا-1059299330.html
الجعفري لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد لتسليح النازيين من أجل إيذاء روسيا
الجعفري لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد لتسليح النازيين من أجل إيذاء روسيا
صرح نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، أن الغرب مستعد لتسليح حتى النازيين من أجل إيذاء روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T05:27+0000
2022-03-01T05:27+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الجعفري في لقاء مع "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة أثارت صراعا في أوكرانيا لمنع وصول الغاز الروسي إلى أوروبا.واعتبر أن "الإرهابيين في سوريا والنازيين الجدد في أوكرانيا يعملان بإمرة مشغل واحد"، منوها إلى أن "سوريا توثق قيام الأميركي في الأراضي السورية بإعادة تدوير الإرهابيين بنقلهم من مكان لآخر".وأدانت دمشق الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية ضد موسكو حول الأحداث في أوكرانيا.وقال سفير سوريا لدى المنظمة بسام صباغ، في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دمشق تدين الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية ضد موسكو حول الأحداث في أوكرانيا.وكانت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية، لونا الشبل، قد قالت خلال حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن الغرب سيعاني من الحصار المفروض على روسيا أكثر من موسكو نفسها، لافتة إلى أن دمشق تدعم موسكو في التغلب على العقوبات.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الجعفري لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد لتسليح النازيين من أجل إيذاء روسيا

05:27 GMT 01.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDالدكتور بشار الجعفري
الدكتور بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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صرح نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، أن الغرب مستعد لتسليح حتى النازيين من أجل إيذاء روسيا.
وقال الجعفري في لقاء مع "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة أثارت صراعا في أوكرانيا لمنع وصول الغاز الروسي إلى أوروبا.
واعتبر أن "الإرهابيين في سوريا والنازيين الجدد في أوكرانيا يعملان بإمرة مشغل واحد"، منوها إلى أن "سوريا توثق قيام الأميركي في الأراضي السورية بإعادة تدوير الإرهابيين بنقلهم من مكان لآخر".
وأدانت دمشق الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية ضد موسكو حول الأحداث في أوكرانيا.
وقال سفير سوريا لدى المنظمة بسام صباغ، في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دمشق تدين الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية ضد موسكو حول الأحداث في أوكرانيا.
وكانت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية، لونا الشبل، قد قالت خلال حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن الغرب سيعاني من الحصار المفروض على روسيا أكثر من موسكو نفسها، لافتة إلى أن دمشق تدعم موسكو في التغلب على العقوبات.
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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