https://arabic.sputniknews.com/20220301/الجيش-العراقي-ينتشر-في-محطات-الوقود-لمساعدة-المواطنين-1059303592.html
الجيش العراقي ينتشر في محطات الوقود لمساعدة المواطنين
الجيش العراقي ينتشر في محطات الوقود لمساعدة المواطنين
قالت قيادة الجيش في كركوك العراقية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعادة انتشار مفارز الجيش بجانب بوابات محطات الوقود في محافظات كركوك. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T07:52+0000
2022-03-01T07:52+0000
2022-03-01T07:52+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد أكد قائد المقر المتقدم الفريق الركن، علي الفريجي، أنه يرى أن على الجيش الوقوف مع المواطن بعدما أصبحت هناك معاناة كبيرة في محطات الوقود، وطوابير طويلة من المنتظرين. وتابع قائلا: "نحن مع شعبنا حتى لو كان ذلك خارج واجباتنا".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الجيش العراقي ينتشر في محطات الوقود لمساعدة المواطنين
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قالت قيادة الجيش في كركوك العراقية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعادة انتشار مفارز الجيش بجانب بوابات محطات الوقود في محافظات كركوك.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي
، فقد أكد قائد المقر المتقدم الفريق الركن، علي الفريجي، أنه يرى أن على الجيش الوقوف مع المواطن بعدما أصبحت هناك معاناة كبيرة في محطات الوقود، وطوابير طويلة من المنتظرين.
وتابع قائلا: "نحن مع شعبنا حتى لو كان ذلك خارج واجباتنا".