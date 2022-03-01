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الجيش العراقي ينتشر في محطات الوقود لمساعدة المواطنين
الجيش العراقي ينتشر في محطات الوقود لمساعدة المواطنين
قالت قيادة الجيش في كركوك العراقية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعادة انتشار مفارز الجيش بجانب بوابات محطات الوقود في محافظات كركوك. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T07:52+0000
2022-03-01T07:52+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد أكد قائد المقر المتقدم الفريق الركن، علي الفريجي، أنه يرى أن على الجيش الوقوف مع المواطن بعدما أصبحت هناك معاناة كبيرة في محطات الوقود، وطوابير طويلة من المنتظرين. وتابع قائلا: "نحن مع شعبنا حتى لو كان ذلك خارج واجباتنا".
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أخبار العراق اليوم

الجيش العراقي ينتشر في محطات الوقود لمساعدة المواطنين

07:52 GMT 01.03.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمنيانطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمني
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قالت قيادة الجيش في كركوك العراقية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعادة انتشار مفارز الجيش بجانب بوابات محطات الوقود في محافظات كركوك.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد أكد قائد المقر المتقدم الفريق الركن، علي الفريجي، أنه يرى أن على الجيش الوقوف مع المواطن بعدما أصبحت هناك معاناة كبيرة في محطات الوقود، وطوابير طويلة من المنتظرين.
وتابع قائلا: "نحن مع شعبنا حتى لو كان ذلك خارج واجباتنا".
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