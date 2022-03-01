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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تدمر-1325-منشأة-للبنية-التحتية-العسكرية-الأوكرانية---1059323799.html
الدفاع الروسية: قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تصل إلى الحدود
الدفاع الروسية: قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تصل إلى الحدود
صرح اللواء إيغور كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية دمرت 1325 من مرافق البنية التحتية العسكرية في... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:52+0000
2022-03-01T13:07+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال "إجمالا، قصفت القوات المسلحة الروسية 1325 هدفا في البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. من بينها 43 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقًا له أيضًا، تم تدمير 395 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و 59 نظام إطلاق صاروخي متعدد، و 179 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 286 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.كما أكد كاناشنيكوف أنه منذ بداية العملية، تقدمت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إلى عمق يصل إلى 61 كيلومترًا، وتقدمت قوات جمهورية دونيتسك 19 كيلومترًا خلال اليوم الماضي بدعم القوات الروسية.وقال: "وصلت المفارز المتقدمة من القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك إلى الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك وارتبطت بالوحدات العسكرية للقوات المسلحة لروسيا، التي سيطرت على مناطق أوكرانيا على طول ساحل بحر آزوف".وأشار إلى أن الجيش الروسي، نفذ ضربات دقيقة في المطارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال كوناشينكوف: "في 1 مارس / آذار، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة بأسلحة بعيدة المدى من الجو والبحر عالية الدقة. وأصابت اثنان من المطارات وثلاثة مواقع رادار للدفاع الجوي. واستبعدت الضربات تدمير البنية التحتية المدنية والمباني السكنية".
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أخبار وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية: قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تصل إلى الحدود

12:52 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 13:07 GMT 01.03.2022)
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الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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صرح اللواء إيغور كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية دمرت 1325 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.
وقال "إجمالا، قصفت القوات المسلحة الروسية 1325 هدفا في البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. من بينها 43 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقًا له أيضًا، تم تدمير 395 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و 59 نظام إطلاق صاروخي متعدد، و 179 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 286 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.
كما أكد كاناشنيكوف أنه منذ بداية العملية، تقدمت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إلى عمق يصل إلى 61 كيلومترًا، وتقدمت قوات جمهورية دونيتسك 19 كيلومترًا خلال اليوم الماضي بدعم القوات الروسية.
ولفت كوناشينكوف الانتباه إلى أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية وصلت إلى حدود منطقة دونيتسك متحدة مع وحدات من الجيش الروسي تعمل على ساحل بحر آزوف.
وقال: "وصلت المفارز المتقدمة من القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك إلى الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك وارتبطت بالوحدات العسكرية للقوات المسلحة لروسيا، التي سيطرت على مناطق أوكرانيا على طول ساحل بحر آزوف".
وأشار إلى أن الجيش الروسي، نفذ ضربات دقيقة في المطارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال كوناشينكوف: "في 1 مارس / آذار، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة بأسلحة بعيدة المدى من الجو والبحر عالية الدقة. وأصابت اثنان من المطارات وثلاثة مواقع رادار للدفاع الجوي. واستبعدت الضربات تدمير البنية التحتية المدنية والمباني السكنية".
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