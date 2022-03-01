https://arabic.sputniknews.com/20220301/الدفاع-الروسية-تستقبل-دفعة-المروحيات-الهجومية-في-أوكرانيا-1059304825.html

الدفاع الروسية تستقبل دفعة المروحيات الهجومية في أوكرانيا

الدفاع الروسية تستقبل دفعة المروحيات الهجومية في أوكرانيا

ترون في معرض الصور، بعدسة "سبوتنيك"، استقبال الدفاع الروسية لدفعة المروحيات الهجومية في أوكرانيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T09:34+0000

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تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وتستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.

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