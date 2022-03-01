الدفاع الروسية تستقبل دفعة المروحيات الهجومية في أوكرانيا
09:34 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 10:09 GMT 01.03.2022)
ترون في معرض الصور، بعدسة "سبوتنيك"، استقبال الدفاع الروسية لدفعة المروحيات الهجومية في أوكرانيا.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصوررتل شاحنات للقوات المسلحة الترددية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022
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رتل شاحنات للقوات المسلحة الترددية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمروحية مي-8ام تي في في السماء فوق الطريق السريع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في منطقة بيلغورود27 فبراير 2022
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy/
مروحية مي-8ام تي في في السماء فوق الطريق السريع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في منطقة بيلغورود27 فبراير 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
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مروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز مي-24 في السماء فوق أرميانسك، 25 فبراير 2022
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مروحية هجومية من طراز مي-24 في السماء فوق أرميانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022
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مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرمينيا 28 فبراير 2022
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مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرمينيا 28 فبراير 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
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مروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرمينيا 25 فبراير 2022
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مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرمينيا 25 فبراير 2022
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وتستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.