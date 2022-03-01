https://arabic.sputniknews.com/20220301/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطعا-مصورا-لتنفيذ-القوات-الخاصة-لمهمة-في-أوكرانيا-فيديو-1059326170.html
الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لتنفيذ القوات الخاصة مهمة في أوكرانيا... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لتنفيذ القوات الخاصة مهمة في أوكرانيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر تنفيذ الوحدات الخاصة لمهمة في أوكرانيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:28+0000
2022-03-01T13:28+0000
2022-03-01T13:35+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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ويظهر المقطع إقلاع مروحية وعلى متنها عدد من الجنود، بالإضافة لعملية الإنزال.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لتنفيذ القوات الخاصة مهمة في أوكرانيا... فيديو
13:28 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر تنفيذ الوحدات الخاصة لمهمة في أوكرانيا.
ويظهر المقطع إقلاع مروحية وعلى متنها عدد من الجنود، بالإضافة لعملية الإنزال.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا
.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.