https://arabic.sputniknews.com/20220301/السفير-روسيا-لدى-الدنمارك-يؤكد-أن-الأخيرة-لا-تعتزم-التخلي-عن-الغاز-الروسي-1059334429.html
سفير روسيا لدى الدنمارك يؤكد أن الأخيرة لا تعتزم التخلي عن الغاز الروسي
سفير روسيا لدى الدنمارك يؤكد أن الأخيرة لا تعتزم التخلي عن الغاز الروسي
قال السفير الروسي لدى المملكة فلاديمير باربين، اليوم الثلاثاء ، إن "الرأي السائد في الدنمارك لا يزال ثابتا، وهو أن الوضع لا يستحق التخلي عن الغاز الروسي". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:53+0000
2022-03-01T15:53+0000
2022-03-01T15:55+0000
روسيا
أخبار الدنمارك
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وأضاف باربين في حديث لقناة "روسيا 24": "هناك بالفعل نقاش نشط حول كيفية الاستغناء عن الغاز الروسي، يتم احتساب العقود التي أبرمتها أكبر شركة طاقة دنماركية (أورستد) مع روسيا حتى عام 2030، وتتم مناقشة كيفية اختزال هذه الفترة، وما إذا كان بإمكان الدنمارك الاستغناء عن غاز روسيا".وأردف باربين: "الرأي السائد هو أن الدنمارك لن تكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي في السنوات المقبلة، لأن العوائل والقطاع الصناعي سوف يعانيان على حد سواء".وأعلنت "غازبروم"، في 28 فبراير/ شباط، أن "تجديد مخزون أوروبا تحت الأرض هذا العام سيتطلب ضخ غاز أكثر مما يتم ضخه عادة في أي موسم صيفي واحد".وأكدت "غازبروم" عبر قناتها على "تلغرام": "من أجل تجديد احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية بحلول الشتاء المقبل، سيكون من الضروري ضخ كميات كبيرة من الغاز التي لم يتم ضخها في موسم صيفي واحد من قبل".وأضافت "غازبروم": "هذا تحدٍ خطير للغاية، مع الأخذ في الاعتبار، الحدود اليومية القصوى لأحجام الضخ، والتي هي مقيدة بشكل صارم بالقدرات التكنولوجية لمنشآت التخزين".بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة أن الحجم الإجمالي للغاز المتاح في السوق الأوروبية يعتمد بشكل كبير على الطلب في السوق الآسيوية المتنامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الروسية-تتهم-الناتو-بنشر-الزيف-الإعلامي-1059332953.html
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روسيا, أخبار الدنمارك
سفير روسيا لدى الدنمارك يؤكد أن الأخيرة لا تعتزم التخلي عن الغاز الروسي
15:53 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 15:55 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
قال السفير الروسي لدى المملكة فلاديمير باربين، اليوم الثلاثاء ، إن "الرأي السائد في الدنمارك لا يزال ثابتا، وهو أن الوضع لا يستحق التخلي عن الغاز الروسي".
وأضاف باربين في حديث لقناة "روسيا 24": "هناك بالفعل نقاش نشط حول كيفية الاستغناء عن الغاز الروسي، يتم احتساب العقود التي أبرمتها أكبر شركة طاقة دنماركية (أورستد) مع روسيا حتى عام 2030، وتتم مناقشة كيفية اختزال هذه الفترة، وما إذا كان بإمكان الدنمارك الاستغناء عن غاز روسيا".
وأردف باربين: "الرأي السائد هو أن الدنمارك لن تكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي في السنوات المقبلة، لأن العوائل والقطاع الصناعي سوف يعانيان على حد سواء".
وأعلنت "غازبروم"، في 28 فبراير/ شباط، أن "تجديد مخزون أوروبا تحت الأرض هذا العام سيتطلب ضخ غاز أكثر مما يتم ضخه عادة في أي موسم صيفي واحد".
وأكدت "غازبروم"
عبر قناتها على "تلغرام": "من أجل تجديد احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية بحلول الشتاء المقبل، سيكون من الضروري ضخ كميات كبيرة من الغاز التي لم يتم ضخها في موسم صيفي واحد من قبل".
وأضافت "غازبروم": "هذا تحدٍ خطير للغاية، مع الأخذ في الاعتبار، الحدود اليومية القصوى لأحجام الضخ، والتي هي مقيدة بشكل صارم بالقدرات التكنولوجية لمنشآت التخزين".
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة أن الحجم الإجمالي للغاز المتاح في السوق الأوروبية يعتمد بشكل كبير على الطلب في السوق الآسيوية المتنامية.