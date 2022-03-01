https://arabic.sputniknews.com/20220301/العراق-يعلن-القبض-على-مسؤول-في-داعش-الإرهابي-1059320208.html
العراق يعلن القبض على مسؤول في "داعش" الإرهابي
العراق يعلن القبض على مسؤول في "داعش" الإرهابي
أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين أحدهما مسؤول في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة). 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:03+0000
2022-03-01T12:03+0000
2022-03-01T12:03+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، اليوم فإنه "تم القبض على ما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة وأحد معاونيه في صلاح الدين".وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أنه "بعمليتين نوعيتين تميزتا بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 14 أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي أكدت على تواجد عناصر من عصابات داعش الإرهابي في قريتي وادي الشوك وسديرة التابعتين لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين". وأضاف البيان: "على إثر ذلك تم التنسيق مع استخبارات الفوجين الأول والثاني لواء المشاة 51 بإشراك قوة من الفوج، تمكنت خلالها من القاء القبض على ما يسمى المسؤول المالي (ولاية دجلة) وأحد معاونيه".وتابع أن "القبض على الإرهابيين تم بعد نصب كمين محكم لهما"، مشددا على أنهم "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق يعلن القبض على مسؤول في "داعش" الإرهابي
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أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين أحدهما مسؤول في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة).
وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، اليوم فإنه "تم القبض على ما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة وأحد معاونيه في صلاح الدين".
وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية
"واع"، إلى أنه "بعمليتين نوعيتين تميزتا بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 14 أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي أكدت على تواجد عناصر من عصابات داعش الإرهابي في قريتي وادي الشوك وسديرة التابعتين لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".
وأضاف البيان: "على إثر ذلك تم التنسيق مع استخبارات الفوجين الأول والثاني لواء المشاة 51 بإشراك قوة من الفوج، تمكنت خلالها من القاء القبض على ما يسمى المسؤول المالي (ولاية دجلة) وأحد معاونيه".
وتابع أن "القبض على الإرهابيين تم بعد نصب كمين محكم لهما"، مشددا على أنهم "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".