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https://arabic.sputniknews.com/20220301/العليا-الإسرائيلية-تصدر-قرارا-بشأن-الفلسطينيين-المهددين-بالطرد-من-منازلهم-في-الشيخ-جراح-1059323253.html
"العليا" الإسرائيلية تصدر قرارا بشأن الفلسطينيين المهددين بالطرد من منازلهم في الشيخ جراح
"العليا" الإسرائيلية تصدر قرارا بشأن الفلسطينيين المهددين بالطرد من منازلهم في الشيخ جراح
أصدرت أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، قرارا مهما يتعلق بالعائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من منازلها بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:50+0000
2022-03-01T12:50+0000
أحداث الشيخ جراح في القدس
إسرائيل
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وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، قبول استئناف تقدم به أهالي حي الشيخ جراح، مؤكدة عدم جواز طردهم من منازلهم.ويسمح قرار المحكمة وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، للعائلات الفلسطينية بالشيخ جراح، بالاستمرار في البقاء بمنازلهم مقابل دفع إيجار مخفض لجمعيات استيطانية تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.وسيكون ذلك وضعا مؤقتا، وفق قرار المحكمة، لحين الانتهاء من إجراء التسوية وبعدها سيتم الفصل في مسألة ملكية الأرض بشكل نهائي.من جانبه، قال موقع "عرب 48" إن قرار العليا الإسرائيلية "سيطال 13 عائلة فلسطينية تعيش في الحي المقدسي وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين".وسبق أن كانت قضية طرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح مصدر توتر كبير، وتسببت في مواجهات واسعة بين الفلسطينيين والشطرة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وداخل المدن الإسرائيلية العربية والمختلطة، وامتد ليشعل صراعا بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة امتد 11 يوما في مايو/آيار 2021.وفي شهر فبراير/شباط المنصرم، شهد الحي مواجهات واسعة النطاق بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، وفلسطينيين من سكان الشيخ جراح، بعد اقتحام عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير رفقة عشرات المستوطنين الحي.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/إسرائيل-تستنفر-قواتها-في-القدس-الشرقية-مع-استمرار-التوتر-في-حي-الشيخ-جراح-1058793855.html
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أحداث الشيخ جراح في القدس, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن

"العليا" الإسرائيلية تصدر قرارا بشأن الفلسطينيين المهددين بالطرد من منازلهم في الشيخ جراح

12:50 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات واعتقالات في مواجهات أهالي حي الشيخ جراح مع قوات إسرائيلية، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين
إصابات واعتقالات في مواجهات أهالي حي الشيخ جراح مع قوات إسرائيلية، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصدرت أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، قرارا مهما يتعلق بالعائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من منازلها بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، قبول استئناف تقدم به أهالي حي الشيخ جراح، مؤكدة عدم جواز طردهم من منازلهم.
ويسمح قرار المحكمة وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، للعائلات الفلسطينية بالشيخ جراح، بالاستمرار في البقاء بمنازلهم مقابل دفع إيجار مخفض لجمعيات استيطانية تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.
وسيكون ذلك وضعا مؤقتا، وفق قرار المحكمة، لحين الانتهاء من إجراء التسوية وبعدها سيتم الفصل في مسألة ملكية الأرض بشكل نهائي.
من جانبه، قال موقع "عرب 48" إن قرار العليا الإسرائيلية "سيطال 13 عائلة فلسطينية تعيش في الحي المقدسي وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين".
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18 فبراير, 09:51 GMT
وسبق أن كانت قضية طرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح مصدر توتر كبير، وتسببت في مواجهات واسعة بين الفلسطينيين والشطرة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وداخل المدن الإسرائيلية العربية والمختلطة، وامتد ليشعل صراعا بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة امتد 11 يوما في مايو/آيار 2021.
وفي شهر فبراير/شباط المنصرم، شهد الحي مواجهات واسعة النطاق بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، وفلسطينيين من سكان الشيخ جراح، بعد اقتحام عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير رفقة عشرات المستوطنين الحي.
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