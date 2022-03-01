https://arabic.sputniknews.com/20220301/الكرملين-حول-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-هذه-ليست-كتلة-عسكرية-سياسية-1059321024.html
الكرملين حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي: هذه ليست كتلة عسكرية سياسية
الكرملين حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي: هذه ليست كتلة عسكرية سياسية
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، حول طلب كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد ليس كتلة عسكرية سياسية، لذا فإن الموضوع... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:15+0000
2022-03-01T12:15+0000
2022-03-01T12:17+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/85/1036888529_0:357:3501:2326_1920x0_80_0_0_4b2af293e51f5d470c7bcf145081e465.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، أي أن هذا الموضوع لا يندرج في هذا الإطار، في إطار المسائل الأمنية الاستراتيجية، بل يندرج هذا الموضوع في إطار مختلف".وأشار إلى أن دستور أوكرانيا يركز على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر واضح.هذا ووقَع فلاديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، طلباً لانضمام بلاده إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/85/1036888529_0:0:3101:2326_1920x0_80_0_0_7104bf4a57d38965e215b3a2f4a596de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الكرملين حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي: هذه ليست كتلة عسكرية سياسية
12:15 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، حول طلب كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد ليس كتلة عسكرية سياسية، لذا فإن الموضوع لا يندرج في إطار قضايا الأمن الاستراتيجي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، أي أن هذا الموضوع لا يندرج في هذا الإطار، في إطار المسائل الأمنية الاستراتيجية، بل يندرج هذا الموضوع في إطار مختلف".
وأشار إلى أن دستور أوكرانيا يركز على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر واضح.
هذا ووقَع فلاديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، طلباً لانضمام بلاده إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.