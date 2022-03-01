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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/الكرملين-يواصل-اعتبار-زيلينسكي-رئيس-أوكرانيا-1059318028.html
الكرملين يواصل اعتبار زيلينسكي رئيس أوكرانيا
الكرملين يواصل اعتبار زيلينسكي رئيس أوكرانيا
قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن روسيا تواصل اعتبار فلاديمير زيلينسكي الرئيس الشرعي لأوكرانيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:30+0000
2022-03-01T11:30+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف للصحفيين "نعم، هذا هو رئيس أوكرانيا"، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يواصل اعتبار زيلينسكي رئيسًا شرعيًا للدولة.وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان زيلينسكي ينتمي إلى تلك القوات التي يجب تطهيرها من عواقب هيمنة الأيديولوجية النازية، أشار إلى أن "هذه ليست منشأة عسكرية". وقال بيسكوف: "لكن الرئيس يمكنه أن يعطي الأمر بإلقاء السلاح، وعندها لن تقع إصابات".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف
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روسيا, دميتري بيسكوف

الكرملين يواصل اعتبار زيلينسكي رئيس أوكرانيا

11:30 GMT 01.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن روسيا تواصل اعتبار فلاديمير زيلينسكي الرئيس الشرعي لأوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين "نعم، هذا هو رئيس أوكرانيا"، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يواصل اعتبار زيلينسكي رئيسًا شرعيًا للدولة.
وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان زيلينسكي ينتمي إلى تلك القوات التي يجب تطهيرها من عواقب هيمنة الأيديولوجية النازية، أشار إلى أن "هذه ليست منشأة عسكرية". وقال بيسكوف: "لكن الرئيس يمكنه أن يعطي الأمر بإلقاء السلاح، وعندها لن تقع إصابات".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف
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Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMT
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