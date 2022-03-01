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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/اللجنة-الروسية-تجري-مشاورات-مع-نظيرتها-الدولية-حول-مشاركة-الروس-في-الألعاب-البارالمبية--1059314197.html
اللجنة الروسية تجري مشاورات مع نظيرتها الدولية حول مشاركة الروس في الألعاب البارالمبية
اللجنة الروسية تجري مشاورات مع نظيرتها الدولية حول مشاركة الروس في الألعاب البارالمبية
قال بافيل روجكوف، رئيس اللجنة البارالمبية الروسية بالإنابة، ورئيس وفد اللجنة البارالمبية الدولية في دورة الألعاب البارالمبية، إن اللجنة البارالمبية الروسية... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:32+0000
2022-03-01T10:32+0000
بكين 2022
روسيا
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وعقد اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة وزارة الرياضة، ويوم الاثنين، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية بإبعاد الروس والبيلاروسيين عن المسابقات الدولية بسبب الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا.وفي الحالات التي يكون فيها ذلك غير ممكن لأسباب تنظيمية أو قانونية، يمنح المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية المنظمة المعنية الحق في إيجاد طريقتها الخاصة لحل المشكلة بشكل فعال.و قال روجكوف: "الوفد بأكمله تقريبًا في الصين. لقد أوجدت اللجنة الدولية للبراءات جميع الظروف اللازمة، ولا توجد تجاوزات".وأضاف: "نحن نتشاور مع اللجنة البارالمبية الدولية بشأن قرار قبول فريقنا، ولا ينبغي معاقبة الرياضيين، حيث تتعرض الوفود لضغوط غير مسبوقة من ألمانيا والولايات المتحدة.
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روسيا

اللجنة الروسية تجري مشاورات مع نظيرتها الدولية حول مشاركة الروس في الألعاب البارالمبية

10:32 GMT 01.03.2022
© REUTERS / FABRIZIO BENSCHبكين 2022
بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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قال بافيل روجكوف، رئيس اللجنة البارالمبية الروسية بالإنابة، ورئيس وفد اللجنة البارالمبية الدولية في دورة الألعاب البارالمبية، إن اللجنة البارالمبية الروسية تتشاور مع اللجنة البارالمبية الدولية بشأن مشاركة الرياضيين البارالمبيين الروس في أولمبياد بكين 2022.
وعقد اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة وزارة الرياضة، ويوم الاثنين، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية بإبعاد الروس والبيلاروسيين عن المسابقات الدولية بسبب الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وفي الحالات التي يكون فيها ذلك غير ممكن لأسباب تنظيمية أو قانونية، يمنح المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية المنظمة المعنية الحق في إيجاد طريقتها الخاصة لحل المشكلة بشكل فعال.
و قال روجكوف: "الوفد بأكمله تقريبًا في الصين. لقد أوجدت اللجنة الدولية للبراءات جميع الظروف اللازمة، ولا توجد تجاوزات".
وأضاف: "نحن نتشاور مع اللجنة البارالمبية الدولية بشأن قرار قبول فريقنا، ولا ينبغي معاقبة الرياضيين، حيث تتعرض الوفود لضغوط غير مسبوقة من ألمانيا والولايات المتحدة.
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