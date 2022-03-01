https://arabic.sputniknews.com/20220301/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تصدر-قرارها-النهائي-بشأن-إعادة-فتح-باب-الترشيح-لمنصب-رئيس-الجمهورية-1059318306.html
المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارها النهائي بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارها النهائي بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمها النهائي بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:38+0000
2022-03-01T11:38+0000
2022-03-01T11:38+0000
أخبار العراق اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية- واع، بأن "المحكمة الاتحادية، قررت عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.وقالت المحكمة، في قرارها، إنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".وحدد مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، موعد انتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية. وقال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إنه "سيتم تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية".وأخفق البرلمان العراقي مؤخرا في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة. ويجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدما في تشكيل الحكومة، وفقا لنصوص الدستور.وبعدها بأيام، أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه حتى انتخاب خليفة له. وقالت المحكمة، إن قرارها صدر بالاتفاق وأصبح ملزما لكافة السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.يذكر أن "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/ثلاثة-مرشحين-من-الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-لمنصب-رئيس-الجمهورية--1058553921.html
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أخبار العراق اليوم
المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارها النهائي بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
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أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمها النهائي بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية- واع
، بأن "المحكمة الاتحادية، قررت عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وقالت المحكمة، في قرارها، إنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وحدد مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، موعد انتخاب رئيس الجمهورية
والتصويت على اللجان النيابية. وقال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إنه "سيتم تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية".
وأخفق البرلمان العراقي مؤخرا في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة. ويجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدما في تشكيل الحكومة، وفقا لنصوص الدستور.
وبعدها بأيام، أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه
حتى انتخاب خليفة له. وقالت المحكمة، إن قرارها صدر بالاتفاق وأصبح ملزما لكافة السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.
يذكر أن "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.