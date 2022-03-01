https://arabic.sputniknews.com/20220301/المكسيك-لن-نتخذ-أي-إجراءات-عقابية-ضد-روسيا-1059332802.html
المكسيك: لن نتخذ أي إجراءات عقابية ضد روسيا
المكسيك: لن نتخذ أي إجراءات عقابية ضد روسيا
أكد الرئيس المكسيكي، أندريس لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تنوي الانضمام إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:26+0000
2022-03-01T15:26+0000
2022-03-01T15:26+0000
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مكسيكو- سبوتنيك. وقال أوبرادور، في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري: "لن نتخذ أي إجراءات عقابية اقتصادية من أي نوع، لأننا نريد الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع جميع الحكومات".وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.وطالت هذه العقوبات عشرات الكيانات المالية في روسيا بما ذلك البنك المركزي الروسي وصندوق الاستثمارات المباشرة، كما أعلن الغرب عزمه فصل بنوكا روسية عن شبكة المعاملات المالية الدولية "سويفت".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/ما-هي-البنوك-والمؤسسات-الروسية-التي-فرضعت-عليها-عقوبات-أمريكية-1059122493.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
المكسيك: لن نتخذ أي إجراءات عقابية ضد روسيا
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أكد الرئيس المكسيكي، أندريس لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تنوي الانضمام إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
مكسيكو- سبوتنيك
. وقال أوبرادور، في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري: "لن نتخذ أي إجراءات عقابية اقتصادية من أي نوع، لأننا نريد الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع جميع الحكومات".
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات
بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
وطالت هذه العقوبات عشرات الكيانات المالية في روسيا بما ذلك البنك المركزي الروسي وصندوق الاستثمارات المباشرة، كما أعلن الغرب عزمه فصل بنوكا روسية عن شبكة المعاملات المالية الدولية "سويفت".