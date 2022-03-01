https://arabic.sputniknews.com/20220301/الولايات-المتحدة-تبلغ-غوتيريش-أنها-طردت-موظفا-روسيا-في-الأمم-المتحدة-1059340326.html
واشنطن تبلغ غوتيريش أنها طردت موظفا روسيا في الأمم المتحدة
واشنطن تبلغ غوتيريش أنها طردت موظفا روسيا في الأمم المتحدة
قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام بقرار طرد موظف روسي في المنظمة العالمية". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T18:27+0000
2022-03-01T18:27+0000
2022-03-01T19:09+0000
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وأضاف المكتب أن "الولايات المتحدة، وفقا للقوانين، لم تكن ملزمة بالتشاور مع المنظمة بشأن طرد دبلوماسيي البعثة الروسية".وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "الولايات المتحدة اعتبرت 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وطالبتهم بالرحيل بحلول 7 آذار/ مارس، موضحا أن هذا القرار خبر حزين ودليل آخر على عدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها".وأوضح نيبينزيا، اليوم الاثنين: "تلقيت للتو معلومات تفيد بأن سلطات الولايات المتحدة قد اتخذت إجراء عدائيا آخر ضد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، منتهكة بشكل صارخ التزاماتها بشأن اتفاقية البلد المضيف (الأمم المتحدة والولايات المتحدة) التي تعهدت بها".وتابع نيبينزيا بالقول إنها أعلنت 12 شخصا من أعضاء البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بالمغادرة بحلول 7 آذار/ مارس.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الكرملين-الحديث-عن-اجتماع-بين-بوتين-وزيلينسكي-سابق-لأوانه-1059338551.html
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منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
واشنطن تبلغ غوتيريش أنها طردت موظفا روسيا في الأمم المتحدة
18:27 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 19:09 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام بقرار طرد موظف روسي في المنظمة العالمية".
وأضاف المكتب أن "الولايات المتحدة، وفقا للقوانين، لم تكن ملزمة بالتشاور مع المنظمة بشأن طرد دبلوماسيي البعثة الروسية".
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "الولايات المتحدة اعتبرت 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وطالبتهم بالرحيل بحلول 7 آذار/ مارس، موضحا أن هذا القرار خبر حزين ودليل آخر على عدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها".
وأوضح نيبينزيا، اليوم الاثنين: "تلقيت للتو معلومات تفيد بأن سلطات الولايات المتحدة قد اتخذت إجراء عدائيا آخر ضد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، منتهكة بشكل صارخ التزاماتها بشأن اتفاقية البلد المضيف (الأمم المتحدة والولايات المتحدة) التي تعهدت بها".
وتابع نيبينزيا بالقول إنها أعلنت 12 شخصا من أعضاء البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بالمغادرة بحلول 7 آذار/ مارس.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.